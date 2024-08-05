РПЛ. «Спартак» разгромил «Крылья» – 3:0! Угальде сделал дубль, у Барко 2 ассиста

«Спартак» крупно выиграл в 3-м туре чемпионата России.

Команда Деяна Станковича дома победила «Крылья Советов» со счетом 3:0.

Дубль оформил Манфред Угальде, еще один гол на счету Данила Пруцева. Ассистировали Срджан Бабич и дважды Эсекьель Барко.

Спартаковцы набрали шесть очков в трех турах РПЛ и поднялись на пятое место в таблице лиги.

Самарцы с тремя поражениями идут на последней строчке. «Крылья»– единственная команда, не набравшая ни одного очка в новом сезоне.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Угальде, 29; 2:0 – Пруцев, 40; 3:0 – Угальде, 56.

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