Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Спартак» разгромил «Крылья» – 3:0! Угальде сделал дубль, у Барко 2 ассиста

РПЛ. «Спартак» разгромил «Крылья» – 3:0! Угальде сделал дубль, у Барко 2 ассиста

5 августа 2024, 21:55
101

«Спартак» крупно выиграл в 3-м туре чемпионата России.

Команда Деяна Станковича дома победила «Крылья Советов» со счетом 3:0.

Дубль оформил Манфред Угальде, еще один гол на счету Данила Пруцева. Ассистировали Срджан Бабич и дважды Эсекьель Барко.

Спартаковцы набрали шесть очков в трех турах РПЛ и поднялись на пятое место в таблице лиги.

Самарцы с тремя поражениями идут на последней строчке. «Крылья»– единственная команда, не набравшая ни одного очка в новом сезоне.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Угальде, 29; 2:0 – Пруцев, 40; 3:0 – Угальде, 56.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
«Спартак» определился с ценой на Солари 9
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (101)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
val69
1722884366
Молодцы парни! Так держать! Всех КБ братьев с победой!!!
Ответить
JTherry
1722884525
с отличной победой на классе..! неплохое трио в нападении создали в Спартаке, о Соболе уже никто не вспоминает (сам виноват, не хер конфликтовать с командой.!)...
Ответить
zigbert
1722884546
С победой болельщики Спартака! До гола игра была равной и почти ничего не получалось но все же класс игроков сказался в этом матче. С появлением Барко появилась изобретательность в атаке.
Ответить
DVOK68
1722884683
Латиноамериканский вариант атаки мне нравится.Шустрые ребята!И наши "мастера кожаного мяча"стараются играть соответственно-это радует.
Ответить
k611
1722884712
Всех болельщиков красно-белых с победой! Конечно надо сделать скидку на игру соперника (Крылья на старте сезона пока никакие). Отрадно что два мяча были забиты в позиционных атаках, которые раньше у Спартака были слабым местом. Ульгаде конечно молодец, но хочется отметить Барко - включал скорость когда нужно, обострял игру, отдавал передачи, мог ещё один гол забить со штрафного (здорово что штрафные теперь становятся по настоящему опасными). Одним словом спасибо за игру.
Ответить
VVM1964
1722884850
Всех с победой !!! В целом очень неплохо, хотелось бы больше, но главное на "0" !!! Еще бы наиграть высокого в нападении ...
Ответить
шахта Заполярная
1722885019
Спартак с победой. Угальде с дублем, так держать, новички нормалек, сыграются будет еще лучше, Рябчук прогрессирует. Короче настроение КЛАСС.
Ответить
oyabun
1722886037
Спасибо, Спартак! Порадовали в будний день. Единственно кто выпал из игры - Хлусевич. Много ошибался, почему и был заменён в перерыве. Новички радуют, за исключение Виллиана Жозе. Это пока темная лошадка. Но и игрового времени себя проявить у него было мало. Будем смотреть дальше. Так держать, Спартак!
Ответить
Toomans
1722886110
Интересное вырисовывается в Спартаке)Отметил бы атмосферу в команде. Видимо, Станкович по-тихоньку нащупывает нити, за которые нужно тянуть, чтобы команда бежала. Тем интереснее! Ждем очной встречи. Крылья жаль. Расхватали у них всех, новичков того же качества что-то не видно. 0:4 от Зенита, теперь 0:3 от Спартака...Не вошли в сезон. Тем не менее, всех красно-белых поздравляю! Надеюсь на интересный сезон.
Ответить
anatolich72
1722886920
Спартачи с победой! Игру к сожалению не видел, но похоже она налаживается.
Ответить
Главные новости
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
2
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Все новости
Все новости
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Канчельскис: «Переход в «Спартак» будет для Головина понижением в классе»
12:50
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+