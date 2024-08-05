Осинькин рассказал, почему выпустил Песьякова в старте на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил выбор вратаря на игру 3-го тура РПЛ против «Спартака».

«Мы хотим взять очки. У нас настрой, чтобы набирать их.

Мы пропустили много в двух турах, но не было голов, в которых виноват Ломаев.

Неплохой матч провел Песьяков в Махачкале, поэтому он в старте сегодня», – сказал Осинькин.