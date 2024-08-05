Осинькин рассказал, почему выпустил Песьякова в старте на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил выбор вратаря на игру 3-го тура РПЛ против «Спартака».
«Мы хотим взять очки. У нас настрой, чтобы набирать их.
Мы пропустили много в двух турах, но не было голов, в которых виноват Ломаев.
Неплохой матч провел Песьяков в Махачкале, поэтому он в старте сегодня», – сказал Осинькин.
- Матч начался в 20:00 мск.
- «Бомбардир» ведет его текстовую онлайн-трансляцию.
- У «Спартака» 3 очка после 2 туров РПЛ, у «Крыльев» – 0.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»