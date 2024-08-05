Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Игра состоится 5 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Бабкин, Орозко, Ежов, Цыпченко, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

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