Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Игра состоится 5 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Бабкин, Орозко, Ежов, Цыпченко, Шитов.
Главный тренер: Игорь Осинькин
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Источник: «Бомбардир»