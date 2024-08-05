Барко назвал свою основную цель в «Спартаке»

Летний новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих задачах в московской команде.

– Ты выигрывал трофеи со всеми клубами, в которых играл. Есть какой-то секрет?

– Здорово, что получилось брать титулы со всеми клубами. Это классно.

Надеюсь, что удастся продолжить традицию со «Спартаком». Это моя основная цель: стать чемпионами, полностью отдаваясь на поле в каждой игре.

«Спартак» – самый главный клуб в стране, и нужно этому соответствовать.

– Главная цель, которую ты ставишь перед собой сегодня?

– Чемпионство. Уверен, что не только я, а вся команда жаждет провести отличный сезон и победить.