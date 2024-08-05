Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Барко назвал свою основную цель в «Спартаке»

5 августа 2024, 17:29
7

Летний новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих задачах в московской команде.

– Ты выигрывал трофеи со всеми клубами, в которых играл. Есть какой-то секрет?

– Здорово, что получилось брать титулы со всеми клубами. Это классно.

Надеюсь, что удастся продолжить традицию со «Спартаком». Это моя основная цель: стать чемпионами, полностью отдаваясь на поле в каждой игре.

«Спартак» – самый главный клуб в стране, и нужно этому соответствовать.

– Главная цель, которую ты ставишь перед собой сегодня?

– Чемпионство. Уверен, что не только я, а вся команда жаждет провести отличный сезон и победить.

  • «Спартак» купил атакующего полузащитника у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
  • Аргентинец забил в дебютном матче в ворота «Химок» прямым ударом со штрафного.
  • Он заключил с клубом контракт до 30 июня 2027 года.

Еще по теме:
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака» 6
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина 2
Определен ключевой игрок «Спартака» 2
Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DVOK68
1722868730
Чемпионство не в этот раз,а за кубок страны буду оченно рад. Персональное мнение)
Ответить
Mirak92
1722869291
после тура 20 языком надо чесать .А то матч выиграют ,уже все ,пзц конкурент зениту !
Ответить
...уефан
1722870234
...желание и настрой - это неплохо. Пока единственное, что напрягает меня, если конечно верить СМИ и тому немногому, что успел увидеть в игре Спартака на это время - это, какой футбол пытается выстроить Станкович, а это процентов на 90 Карпинского футбола, недавно показанного в Питере. Под такой футбол нужен опорник-зверюга и скоростные защитники-технари, да и вратарь ещё и чистильщиком быть должен. Посмотрим, насколько Деян может быть гибким тренером и отходить от основных схем в игре по сопернику и ситуации на поле... Пока - это, лишь опасения и предположения...
Ответить
alefreddy
1722885849
есть желание молодец и по игре видно что лозунги как другие не будет в пустоту валить
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
1
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Все новости
Все новости
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Канчельскис: «Переход в «Спартак» будет для Головина понижением в классе»
12:50
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов
12:28
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
9
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+