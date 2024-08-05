Барко назвал свою основную цель в «Спартаке»

Летний новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих задачах в московской команде.
– Ты выигрывал трофеи со всеми клубами, в которых играл. Есть какой-то секрет?
– Здорово, что получилось брать титулы со всеми клубами. Это классно.
Надеюсь, что удастся продолжить традицию со «Спартаком». Это моя основная цель: стать чемпионами, полностью отдаваясь на поле в каждой игре.
«Спартак» – самый главный клуб в стране, и нужно этому соответствовать.
– Главная цель, которую ты ставишь перед собой сегодня?
– Чемпионство. Уверен, что не только я, а вся команда жаждет провести отличный сезон и победить.
- «Спартак» купил атакующего полузащитника у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
- Аргентинец забил в дебютном матче в ворота «Химок» прямым ударом со штрафного.
- Он заключил с клубом контракт до 30 июня 2027 года.
Источник: сайт «Спартака»