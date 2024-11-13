«До трясучки»: Романцев возмущен поступком спартаковца Барко

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев возмущен октябрьским поступком полузащитника команды Эсекьеля Барко.

Аргентинец после замены в матче с «Краснодаром» пнул ящик с медицинскими принадлежностями.

Барко куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.

Он не забил за «Спартак» с игры ни гола.

«Очень безобразное поведение Барко, когда он пнул бутылки. Вот от этого вообще у меня остался осадок. Это же безобразие. Пока я Барко не воспринимаю, пусть он даже по 10 голов будет забивать. Нужно всe-таки пережить. Согласитесь, это ужасно некрасиво. Неуважение к людям, которые от тебя зависят. Собирали доктор и массажисты… Меня это прям до трясучки возмутило», – сказал Романцев.

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