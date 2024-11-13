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  • «До трясучки»: Романцев возмущен поступком спартаковца Барко

«До трясучки»: Романцев возмущен поступком спартаковца Барко

13 ноября 2024, 15:55
23

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев возмущен октябрьским поступком полузащитника команды Эсекьеля Барко.

  • Аргентинец после замены в матче с «Краснодаром» пнул ящик с медицинскими принадлежностями.
  • Барко куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
  • Он не забил за «Спартак» с игры ни гола.

«Очень безобразное поведение Барко, когда он пнул бутылки. Вот от этого вообще у меня остался осадок. Это же безобразие. Пока я Барко не воспринимаю, пусть он даже по 10 голов будет забивать. Нужно всe-таки пережить. Согласитесь, это ужасно некрасиво. Неуважение к людям, которые от тебя зависят. Собирали доктор и массажисты… Меня это прям до трясучки возмутило», – сказал Романцев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель Романцев Олег
Комментарии (23)
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ilich55
1731503400
Олежка ему точно бы в репу въехал!
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...уефан
1731503664
...ну-да, некрасивая выходка на эмоциях, но эти самые трясучки у нас по другим поводам)...
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Semenycch
1731504125
Работали же в Спартаке нормальные тренеры, играли нормальные игроки, сопереживали команде нормальные болельщики, а сейчас одно ******.
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САДЫЧОК
1731505930
Барко Лучший легионер за всю историю в нашем чемпионате. Ему бы тренера нормального- и цены ему не было бы! А , так видно же что Барко просто в аху.е от некоторых решений Станковича во время матча!
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Cleaner
1731506075
Барко из ФК Спартак повел себя ПО СВИНСКИ...(((
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NewLife
1731506290
ОИР может иметь свое мнение о конкретном игроке, и желтые сми с удовольствием будут пылить по этому поводу. Однако, для равновесия надо отметить, что ОИР тоже не святой и зря он так про Барко, когда у самого скелетов в шкафу немерено.
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andr45
1731506398
А, когда тренеры матерятся в прямом эфире, у Олега Ивановича что трясется? А, когда Генеральный директор клуба Василий Кикнадзе показал сектору средний палец? Что чувствовали, Олег Иванович? А, когда Бериша прыгнул в тренера «Спартака» двумя ногами, то как ты реагировал? А как ты явился на пресс-конференцию просто в хлам пьяный не помнишь? Может быть у тебя руки от этого трясутся до сих пор? Или это ДРУГОЕ? Мразь, ты Романцев, после этих слов. Если на бутылку не хватает, то по позвони - я куплю. А спартаковцев НЕ ТРОЖЬ!
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ivany4
1731506938
Я бы понял возмущение ОИРа, если бы Спартак шел на первом месте и все у него было бы хорошо. А то что творили игроки и тренер в матче с Быками не вызывает трясучку, Олег Иванович?? Или на это можно найти какие-то объяснения? Не хотите узнать, как "трясло" болельщиков в этом матче?? Ну и уж если разбираться до конца, то можно было в этой ситуации похвалить тренера. Даже в этот сложный момент игры, он не оставил эту выходку футболиста без внимания, и отреагировал на нее.
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...уефан
1731509376
...о! Почистили здесь изрядно!)...
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zigbert
1731514694
Все это эмоции, значит Барко не равнодушен к своей игре и игре команды. Кстати и играет он неплохо да и на поле ему достается от соперников больше всех.
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