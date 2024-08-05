Мостовой напомнил свое пророчество о Глушенкове

Александр Мостовой заявил, что его не удивляет нынешний уровень игры Максима Глушенкова.
По словам бывшего спартаковца, он предсказывал большое будущее новичку «Зенита» еще несколько лет назад.
– Глушенков – топовый футболист, это игрок высокого уровня. Я еще пять лет назад говорил, что Глушенков станет большим футболистом.
Футбольные люди видят сразу, кто и что из себя представляет. Все же очевидно. Глушенков выходит на поле и делает разницу.
– Что думаете о словах Карпина о Максиме?
– Давайте так: а Карпину, может, тоже есть в чем прибавить.
- Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
- Его статистика в новом сезоне: 8 голов и 1 ассист в 5 матчах.
Источник: «РБ Спорт»