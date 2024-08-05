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Мостовой напомнил свое пророчество о Глушенкове

5 августа 2024, 15:45
13

Александр Мостовой заявил, что его не удивляет нынешний уровень игры Максима Глушенкова.

По словам бывшего спартаковца, он предсказывал большое будущее новичку «Зенита» еще несколько лет назад.

– Глушенков – топовый футболист, это игрок высокого уровня. Я еще пять лет назад говорил, что Глушенков станет большим футболистом.

Футбольные люди видят сразу, кто и что из себя представляет. Все же очевидно. Глушенков выходит на поле и делает разницу.

– Что думаете о словах Карпина о Максиме?

– Давайте так: а Карпину, может, тоже есть в чем прибавить.

  • Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
  • Его статистика в новом сезоне: 8 голов и 1 ассист в 5 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Mirak92
1722862171
Чего?))) ты две недели назад пи...л ,что зря ,что на лавку сядешь ))Пиз...л галимый
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NewLife
1722862653
Принцип гадалки - из 100 предсказаний сбывается одно, и следует громогласный пздеж, что правильно предсказала)))))
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Цугундeр
1722863605
Пят лет назад тебя в Свиблово . ,у метро видели , разговаривать не мог ..) Предсказатель он ..
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Spartak_forv@
1722864464
Знаменитые комментарии и предсказания Мостового… только кому говорил Мостовой не признается,видимо, опасается белого халата
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алдан2014
1722864686
Насмешил,Саша Мостовой,ты в своей жизни хоть кого то хвалил? Не верю как говаривал Станиславский
Ответить
gennadiy
1722866832
Я бы тоже в Зените столько забивал, если бы меня туда взяли.И тренером мог бы быть с такими финансами клуба.
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baggio80
1722867082
Да его через пару лет уже все забудут что был такой игрок
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шахта Заполярная
1722872392
Две три игры сыграл и уже звезда мирового уровня, Меси нервно курит за воротами. Высокомерие и медные трубы погубят. Больно падать придется.
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VGreen
1722888000
Пророк Царь уже задолбал
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