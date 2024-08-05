Аршавин оценил трансферную стоимость Глушенкова

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о трансферной стоимости полузащитника команды Максима Глушенкова.
– Если Мудрика [в «Челси»] взяли за 100 миллионов, сколько стоит Глушенков?
– Дешевле.
– Когда он играл за «Локомотив», вы называли ценник в районе 15 миллионов евро за него.
– Но мы дешевле его купили.
– По некоторым данным, за 6 миллионов.
– Ну вот, хорошая цена! [Смеется].
– Так сколько он стоит он сейчас?
– Как говорят агенты, сколько заплатят, столько и стоит. Но его сейчас ни за какие деньги не продадут из «Зенита».
– Даже за 30?
– За 30 пока никто не предлагал.
- В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 5 матчей, забил 8 голов, отдал 1 передачу.
- Летом он перешел в петербургский клуб из «Локомотива». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «РБ Спорт»