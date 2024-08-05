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Аршавин оценил трансферную стоимость Глушенкова

5 августа 2024, 13:33
15

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о трансферной стоимости полузащитника команды Максима Глушенкова.

– Если Мудрика [в «Челси»] взяли за 100 миллионов, сколько стоит Глушенков?

– Дешевле.

– Когда он играл за «Локомотив», вы называли ценник в районе 15 миллионов евро за него.

– Но мы дешевле его купили.

– По некоторым данным, за 6 миллионов.

– Ну вот, хорошая цена! [Смеется].

– Так сколько он стоит он сейчас?

– Как говорят агенты, сколько заплатят, столько и стоит. Но его сейчас ни за какие деньги не продадут из «Зенита».

– Даже за 30?

– За 30 пока никто не предлагал.

  • В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 5 матчей, забил 8 голов, отдал 1 передачу.
  • Летом он перешел в петербургский клуб из «Локомотива». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Аршавин Андрей Глушенков Максим
Комментарии (15)
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Snek
1722854306
А какие будут разговоры, если через пол года он перестанет так много забивать?
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алдан2014
1722855330
Пусть играет парень,что все к нему прицепились. Раскрылся с хорошими партнёрами. Это трудно не признавать. А там поглядим,что будет. По прошлому у него не слишком устойчива спортивная психика. Не подвело бы. Пусть забивает, бьёт рекорды. Дай Бог ему,и нам смотреть интересно. А то прошлый сезон тухловат. Если честно только Костик Тюкавин здорово выстрелил,пусть продолжает
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Mirak92
1722856715
Мне понравилось как Глушенков заиграл Мудрик переоценен ,если брать украинцев ,то возможно Довбик самый дорогой .Мне очень зашла его игра за Жирону .Лунин в ЛЧ тоже хорошо отстоял в паутине .Зря столько сидит в запасе ,условный Наполи ,ему подошел бы .
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