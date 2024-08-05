Аршавин оценил трансферную стоимость Глушенкова

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о трансферной стоимости полузащитника команды Максима Глушенкова.

– Если Мудрика [в «Челси»] взяли за 100 миллионов, сколько стоит Глушенков?

– Дешевле.

– Когда он играл за «Локомотив», вы называли ценник в районе 15 миллионов евро за него.

– Но мы дешевле его купили.

– По некоторым данным, за 6 миллионов.

– Ну вот, хорошая цена! [Смеется].

– Так сколько он стоит он сейчас?

– Как говорят агенты, сколько заплатят, столько и стоит. Но его сейчас ни за какие деньги не продадут из «Зенита».

– Даже за 30?

– За 30 пока никто не предлагал.

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 5 матчей, забил 8 голов, отдал 1 передачу.

Летом он перешел в петербургский клуб из «Локомотива». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро.

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