Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Локомотив». Игра состоится 4 августа, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Шатара, Гандри, Адамов, Камилов, Камило, Бериша, Ковачев, Садулаев, Диванович.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Ньямси, Сильянов, Фассон, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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