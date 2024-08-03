Белоус назвал возможный срок возвращения «Спартака» в чемпионскую гонку

Бывший менеджер высшего звена «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что новому главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу понадобится два-три трансферных окна, чтобы разобраться и включиться в борьбу за победу в чемпионате России.

«В последней игре Кубка России «Спартак« сыграл очень хорошо, с «Оренбургом» в РПЛ – безобразно. Пока рано давать оценку Станковичу, как и его рисунку игры. Чтобы понимать, должен пройти один зимний сбор. По трeм играм судить нельзя. Если так пойдeт дальше, то про Станковича можно будет сказать, что это тренер-мотиватор, но у него есть и опыт.

Будем надеяться, что Станкович и его тренерский штаб создадут предпосылки, чтобы «Спартак» вернулся в золотую гонку с «Зенитом». Для всех болельщиков это будет интересно.

Пока этого не будет, нужно два-три трансферных окна, чтобы ему разобраться. Для этого Станковичу нужен год. Нельзя сразу чего-то ожидать. «Спартак» сейчас давно потерял то, что создавалось Романцевым, Бесковым и Старостиным, всe потеряно. Для фанатов «Спартака» нет ничего, кроме золотых медалей», – сказал Белоус.

45-летний Деян Станкович в июне был представлен в качестве нового главного тренера «Спартака».

В трeх матчах под руководством серба красно-белые потерпели одно поражение (0:2 от «Оренбурга») и одержали две победы (3:1 над «Химками» и 3:0 над «Динамо»).

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