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Глушенков – о победе над «Ростовом»: «Изи катка»

3 августа 2024, 20:08
32

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал свою игру в матче с «Ростовом» (5:0) в 3-м туре РПЛ. На его счету три гола и одна передача в этой встрече.

– Можно ли этот матч назвать лучшим в карьере?

– Во‑первых, сегодня игра «изи катка» была. Так что да, назовем это лучшей игрой.

– Почему у тебя залетает? Ты сейчас забил почти столько же, сколько за весь прошлый чемпионат.

– Команда, партнеры. Мы друг друга хорошо чувствуем. У нас хорошее взаимопонимание быстро появилось со всей группой атаки. Наверное, из‑за этого. В том году голевые были, в этом на бомбардира решил пойти.

– Ставишь планку по голам? Бонусы есть?

– Какие – не скажу, но есть, конечно. Планку не ставлю, главное – помощь команде, а какая она будет, голы или передачи, мне без разницы.

– Почему сегодня всe удалось?

– Мы сильные.

– Повлиял ли тот фактор, что сегодня ты противостоял команде главного тренера сборной России, на твое настроение?

– Нет, а почему он должен повлиять? Обычная команда. Мне некому что‑то доказывать, только себе.

– Что в этой ситуации важно делать, когда всe залетает? Как это не испортить?

– Продолжать забивать. Просто хорошо относиться к своей работе, делу, усердно трудиться на тренировках. Это воздается в игре.

  • На счету Глушенкова 6 забитых мячей в трех играх РПЛ сезона-2024/25.
  • Ранее сообщалось о разногласиях между Глушенковым и главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным. Из-за них тренер якобы не вызывает футболиста в национальную команду.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Глушенков Максим
Комментарии (32)
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Цугундeр
1722705316
Не понравилось это.«изи катка» Завоняло Кокорой. И настроение испортилось.( "Мы сильные."-уже лучше....Но осадочек-то остался.))
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Алим Терек
1722708192
С Зенитом нельзя играть вот так-с высоким прессингом,оголять тылы,поэтому,получай и распишись,вся вина на Валере,в первую очередь надо было обезопасить свои ворота,т.е.как это не банально,ставить автобус.
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Toomans
1722708682
"Изи катка", конечно, выбивается из вполне взрослого, адекватного комментария об игре)
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R_a_i_n
1722710014
Изи катка в следующем сезоне в Ростов или Химки на правах аренды отправится)))
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Shak71
1722712032
Изи, клоуны…футбольный бог все видит
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FCSpartakM
1722714564
Изи катка-это комментарий любого клуба из ЛЧ -соперника зенита. Ну а Глуш в очередной раз показал, что он токсичное г()вно, зенит еще с ним как с Дзюбой или Кокорой обожгется
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Mirak92
1722720129
Высокомерно
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Kollljan
1722745836
Молодежный тупой сленг лучше не употреблять. Проще и понятней сказать не "изи катка", а "легкая игра".
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Опорник1984
1722754119
Сейчас все залетает. А завтра может и остановится .
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ArReal
1722757862
Изи катка....У Ростова весь годовой бюджет, как твоя зарплата....*******....с такими ресурсами 100-0 нужно выигрывать , забивая на каждой минуте...мерзавец
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