Глушенков – о победе над «Ростовом»: «Изи катка»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал свою игру в матче с «Ростовом» (5:0) в 3-м туре РПЛ. На его счету три гола и одна передача в этой встрече.

– Можно ли этот матч назвать лучшим в карьере?

– Во‑первых, сегодня игра «изи катка» была. Так что да, назовем это лучшей игрой.

– Почему у тебя залетает? Ты сейчас забил почти столько же, сколько за весь прошлый чемпионат.

– Команда, партнеры. Мы друг друга хорошо чувствуем. У нас хорошее взаимопонимание быстро появилось со всей группой атаки. Наверное, из‑за этого. В том году голевые были, в этом на бомбардира решил пойти.

– Ставишь планку по голам? Бонусы есть?

– Какие – не скажу, но есть, конечно. Планку не ставлю, главное – помощь команде, а какая она будет, голы или передачи, мне без разницы.

– Почему сегодня всe удалось?

– Мы сильные.

– Повлиял ли тот фактор, что сегодня ты противостоял команде главного тренера сборной России, на твое настроение?

– Нет, а почему он должен повлиять? Обычная команда. Мне некому что‑то доказывать, только себе.

– Что в этой ситуации важно делать, когда всe залетает? Как это не испортить?

– Продолжать забивать. Просто хорошо относиться к своей работе, делу, усердно трудиться на тренировках. Это воздается в игре.

На счету Глушенкова 6 забитых мячей в трех играх РПЛ сезона-2024/25.

Ранее сообщалось о разногласиях между Глушенковым и главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным. Из-за них тренер якобы не вызывает футболиста в национальную команду.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?