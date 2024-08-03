Глушенков объяснил свою фразу про «уважаемых клоунов»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о значении своих слов, сказанных в ролике, опубликованном в соцсетях.
- Футболист произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».
– В Волгограде во время празднования гола мы видели в вашем исполнении смешную дразнилку. Как началась эта история с клоунами?
– После моего перехода в «Зенит» в телеграм-канале моей девушки некоторые люди стали реакции ставить – клоуна, еще что-то.
Это к ним отсылка, а не к футбольным людям, как кто-то подумал.
– Обычно спортсмены не реагируют на комментарии в интернете. Почему реагируете вы?
– Просто прикольно. Иногда скучно становится, хочется посмеяться. Я же ничего плохого не говорил, просто шутил.
- Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
- Его статистика в новом сезоне: 5 голов в 4 матчах.
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Источник: сайт «Зенита»