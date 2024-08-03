Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Динамо» пройдет на стадионе «Солидарность Арена» 3 августа 2024 года. Обе команды находятся в разной форме и показывают различные результаты на старте сезона. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.

Анализ команды «Акрон»

Форма : В последних 5 играх «Акрон» забил 12 голов и пропустил 11, показывая хорошую результативность, но слабую оборону.

: В последних 5 играх «Акрон» забил 12 голов и пропустил 11, показывая хорошую результативность, но слабую оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.40 за игру, а пропускают они в среднем 2.20 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Рубина» (0-4) в Кубке России

Победа над «Факелом» (2-0)

Поражение от «Локомотива» (2-3)

Победа над «Антальяспором» (3-2)

Победа над «Khan Tengri» (5-2)

Команда Заура Тедеева демонстрирует высокую результативность, но имеет проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в матче против более сильного соперника.

Анализ команды «Динамо»

Форма : В последних 5 играх «Динамо» забило 9 голов и пропустило 6, показывая стабильные результаты в атаке и относительно надежную оборону.

: В последних 5 играх «Динамо» забило 9 голов и пропустило 6, показывая стабильные результаты в атаке и относительно надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 1.20 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Спартака» (0-3) в Кубке России

Победа над «Локомотивом» (3-1)

Победа над «Факелом» (3-1)

Ничья со «Спартаком» (1-1) в товарищеском матче

Победа над «ОФК» (2-0) в товарищеском матче

Команда Марцела Лички показывает уверенную игру в чемпионате, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей в РПЛ.

Личные встречи

В предыдущей встрече команд в Кубке России 4 апреля 2023 года матч завершился вничью (0-0), что свидетельствует о том, что обе команды могут сыграть на равных.

Прогноз на матч

Учитывая статистику и текущую форму команд, «Динамо» выглядит более сильным и стабильным соперником. Высокая результативность «Акрона» может создать проблемы для «Динамо», но надежность обороны и атакующий потенциал московской команды дают им преимущество. «Динамо» имеет хорошие шансы на победу в этом матче, даже играя на выезде.

Рекомендация: Победа гостей («Динамо») за коэффициент 1.90