Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Динамо» пройдет на стадионе «Солидарность Арена» 3 августа 2024 года. Обе команды находятся в разной форме и показывают различные результаты на старте сезона. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.
Анализ команды «Акрон»
- Форма: В последних 5 играх «Акрон» забил 12 голов и пропустил 11, показывая хорошую результативность, но слабую оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.40 за игру, а пропускают они в среднем 2.20 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Рубина» (0-4) в Кубке России
- Победа над «Факелом» (2-0)
- Поражение от «Локомотива» (2-3)
- Победа над «Антальяспором» (3-2)
- Победа над «Khan Tengri» (5-2)
Команда Заура Тедеева демонстрирует высокую результативность, но имеет проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в матче против более сильного соперника.
Анализ команды «Динамо»
- Форма: В последних 5 играх «Динамо» забило 9 голов и пропустило 6, показывая стабильные результаты в атаке и относительно надежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 1.20 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Спартака» (0-3) в Кубке России
- Победа над «Локомотивом» (3-1)
- Победа над «Факелом» (3-1)
- Ничья со «Спартаком» (1-1) в товарищеском матче
- Победа над «ОФК» (2-0) в товарищеском матче
Команда Марцела Лички показывает уверенную игру в чемпионате, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей в РПЛ.
Личные встречи
В предыдущей встрече команд в Кубке России 4 апреля 2023 года матч завершился вничью (0-0), что свидетельствует о том, что обе команды могут сыграть на равных.
Прогноз на матч
Учитывая статистику и текущую форму команд, «Динамо» выглядит более сильным и стабильным соперником. Высокая результативность «Акрона» может создать проблемы для «Динамо», но надежность обороны и атакующий потенциал московской команды дают им преимущество. «Динамо» имеет хорошие шансы на победу в этом матче, даже играя на выезде.
Рекомендация: Победа гостей («Динамо») за коэффициент 1.90