Глушенков назвал ориентир среди мировых звезд: «Любимый игрок с детства»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, на какого футболиста ориентируется в ходе карьеры.
– Сейчас вы на пике карьеры или видите еще не раскрытый потенциал? В чем можете прибавить?
– Прибавить можно во всем. Мне кажется, в футболе нет никаких ограничений. А если не прогрессировать, зачем тогда играть?
– Есть ли у вас ориентиры среди мировых футбольных звезд?
– Ориентир один – Месси. Это мой любимый игрок с детства.
– Пытались ему подражать?
– Нет, просто нравилась его игра. К тому же он тоже левша.
- Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
- Его статистика в новом сезоне: 5 голов в 4 матчах.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: сайт «Зенита»