Глушенков назвал ориентир среди мировых звезд: «Любимый игрок с детства»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, на какого футболиста ориентируется в ходе карьеры.

– Сейчас вы на пике карьеры или видите еще не раскрытый потенциал? В чем можете прибавить?

– Прибавить можно во всем. Мне кажется, в футболе нет никаких ограничений. А если не прогрессировать, зачем тогда играть?

– Есть ли у вас ориентиры среди мировых футбольных звезд?

– Ориентир один – ​Месси. Это мой любимый игрок с детства.

– Пытались ему подражать?

– Нет, просто нравилась его игра. К тому же он тоже левша.

Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.

Его статистика в новом сезоне: 5 голов в 4 матчах.

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