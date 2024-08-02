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37-летний Тошич ответил на вопрос о продолжении карьеры

2 августа 2024, 18:45

Экс-футболист ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич дал понять, что склоняется к продолжению карьеры.

  • В апреле сербу исполнилось 37 лет.
  • Сейчас он свободный агент. Контракт с «ПАС Ламия» истек.

«Я сейчас нахожусь без команды, но я очень хорошо себя чувствую и очень люблю футбол.

Бывшие футболисты, с которыми я общаюсь, пожалели, что закончили рано. Красич играл до 32-х лет. Другие коллеги закончили в 33, 34, 35 лет. Когда с ними общаешься, все говорят, что надо было поиграть еще.

Если закончишь, уже не вернешься. Хочется еще поиграть, но не обязательно», – сказал Тошич.

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Источник: Sport24
Тошич Зоран
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