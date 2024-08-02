Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис сказал, сколько еще лет «Зенит» будет становиться чемпионом

Канчельскис сказал, сколько еще лет «Зенит» будет становиться чемпионом

2 августа 2024, 18:18
6

Андрей Канчельскис спрогнозировал доминирование «Зенита» в РПЛ как минимум до 2034 года.

«В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает «Зенит» (смеется). Это надо понять – у питерцев возможности, которых нет у других.

Хоть сейчас и идет война между «Спартаком» и «Зенитом», но гегемония команды Сергея Семака будет продолжаться еще в течение следующих десяти лет.

Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом? Вообще без понятия. У «Зенита» сильнейший менеджмент, а в «Спартаке» он страдает», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» начал новый сезон с 4 побед подряд.
  • Петербуржцы выиграли РПЛ 6 раз подряд.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака» 7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrej-lucevich
1722612774
твои слова да богу в уши
Ответить
DVOK68
1722613634
Сколько сможет столько станет.Это относится не только к ним,если условный Ахмат сможет стать чемпионом то так тому и быть)
Ответить
VVM1964
1722615258
Как только - так сразу... ( ну или почти сразу )...
Ответить
NewLife
1722616453
Ну если Канчел и РБ Спорт сказали, то надо верить и заскринить. Хотя жаль, если б.омжеклуб еще так долго будет позорить российский футбол.
Ответить
erybov1965
1722626206
В этом году скорее всего Зенит будет чемпионом,это будет сделано всеми возможными способами.Но на 10 лет,я бы не загадывал,они то и предыдущий чемпионат выиграли,благодаря Песьякову,который уже не молод.Правда еще много футболеров,да и судей,которые очень любят деньги.
Ответить
Uigur
1722671959
То есть десять лет в футбол можно не играть. Да и действительно, какой смысл...??
Ответить
Главные новости
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
6
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
13
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Все новости
Все новости
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов
12:28
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
12
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
22
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
13
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
9
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+