Канчельскис сказал, сколько еще лет «Зенит» будет становиться чемпионом

Андрей Канчельскис спрогнозировал доминирование «Зенита» в РПЛ как минимум до 2034 года.
«В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает «Зенит» (смеется). Это надо понять – у питерцев возможности, которых нет у других.
Хоть сейчас и идет война между «Спартаком» и «Зенитом», но гегемония команды Сергея Семака будет продолжаться еще в течение следующих десяти лет.
Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом? Вообще без понятия. У «Зенита» сильнейший менеджмент, а в «Спартаке» он страдает», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» начал новый сезон с 4 побед подряд.
- Петербуржцы выиграли РПЛ 6 раз подряд.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «РБ Спорт»