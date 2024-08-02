Канчельскис сказал, сколько еще лет «Зенит» будет становиться чемпионом

Андрей Канчельскис спрогнозировал доминирование «Зенита» в РПЛ как минимум до 2034 года.

«В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает «Зенит» (смеется). Это надо понять – у питерцев возможности, которых нет у других.

Хоть сейчас и идет война между «Спартаком» и «Зенитом», но гегемония команды Сергея Семака будет продолжаться еще в течение следующих десяти лет.

Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом? Вообще без понятия. У «Зенита» сильнейший менеджмент, а в «Спартаке» он страдает», – сказал Канчельскис.

«Зенит» начал новый сезон с 4 побед подряд.

Петербуржцы выиграли РПЛ 6 раз подряд.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?