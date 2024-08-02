«Амкал» отказался от перехода во Вторую лигу

Основатель медиаклуба «Амкал» Герман Попков после победы в первом раунде Пути регионов Кубка России над «Коломной» (8:1) сообщил, что у клуба нет планов выступать во Второй лиге.

«Во Вторую лигу у нас нет большого желания заявляться, потому что не видим себя там. Не хочется наш медиафутбольный вайб превращать в рутину. Поэтому в медийном футболе комфортно. Но Кубок России воспринимается как Лига чемпионов, где каждый матч может быть последним. Сразу на вылет, в таком формате интересно играть. Но гладкий чемпионат не доставит большого удовольствия.

Нам хочется перебить наш первый заход в кубок, пройти больше трех стадий. Но мы прекрасно понимаем, что в следующей стадии нас ждет, наверное, самый сильный соперник из всех, кто попадался до этого на турнире, «Велес» – самый сильный. Но будем стараться показать максимальный результат, но понимаем, что соперник будет сложным.

Сейчас мы уже играем увереннее, понятно, что мы знаем, что такое Кубок России, мы понимали, где и как участвуем, как себя вести, как готовиться к соперникам. Конечно, такого эффекта «вау» уже нет, но мы с удовольствием окунаемся в эту атмосферу, она нам очень нравится, мы чувствуем себя в кубке, как в Лиге чемпионов. Было приятно, ведь мы подходили к игре как фавориты, круто, что все реализовалось, что все получилось.

Футболисты получат двойные премиальные от нашего титульного партнера, букмекера года, за то, что круто отпраздновали гол. По-моему первый мяч был отпразднован фирменной стрелкой, естественно, они получат бонусы за это. А так, как любой стандартный матч, как официальная игра Медиалиги. Нам нравится этот стадион [в академии Федора Черенкова], он удобен как территориально, так и по ценнику, не самое дорогое. Жалко, что погода подвела, но тем не менее приятно, что пришли болельщики, на трибунах был кайф, несмотря на дождь», – сказал Попков.