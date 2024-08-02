В «Атланте» рассказали о состоянии здоровья Миранчука

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в команду МЛС из «Аталанты».

«Алексей Миранчук прошел медицинский осмотр перед трансфером, он полностью здоров. Сейчас мы работаем над его разрешением на работу. Как только он его получит, он сможет въехать в страну», – сообщили в пресс-службе «Атланты».

30 июля 28-летний Миранчук перешел в клуб МЛС из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца декабря 2027 года.

В прошлом сезоне россиянин провел за команду из Бергамо 42 матча, забил 4 гола, отдал 12 передач.

«Атланта Юнайтед» сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции МЛС с 28 очками после 25 матчей.

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