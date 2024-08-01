Семак назвал двух игроков, которые пропустят матч с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков.

– Кто готовится к игре с «Ростовом», а кто не может сыграть в субботу?

– Два игрока, которые, скорее всего, не сыграют – это Ахметов, который продолжает восстановление и фрагментарно уже работает в общей группе, и Родригао. Его возращения ждали раньше; к сожалению, оно затягивается, но в ближайшем будущем ждем его.

Матч 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» пройдет в Санкт‑Петербурге 3 августа, начало в 17:30 мск.

Петербуржцы лидируют в лиге с 6 очками после двух туров. Ростовчане занимают 4-е место с 4 очками.

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