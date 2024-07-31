Реакция Ловчева на крупную победу «Спартака» над «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Евгений Ловчев оценил исход кубкового матча между командами (3:0).
«Не хочу никого обижать, но даже Павел Маслов забил.
На самом деле я шучу, хочу его поздравить, все классно сделал в этом матче», – сказал Ловчев.
- У «Спартака» 2 победы подряд.
- Это был официальный дебют Станковича на «Лукойл Арене».
- Следующий соперник «Спартака» – «Крылья Советов» (5 августа).
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Источник: «Матч ТВ»