Реакция Ловчева на крупную победу «Спартака» над «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Евгений Ловчев оценил исход кубкового матча между командами (3:0).

«Не хочу никого обижать, но даже Павел Маслов забил.

На самом деле я шучу, хочу его поздравить, все классно сделал в этом матче», – сказал Ловчев.

У «Спартака» 2 победы подряд.

Это был официальный дебют Станковича на «Лукойл Арене».

Следующий соперник «Спартака» – «Крылья Советов» (5 августа).

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