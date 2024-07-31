Мостовой прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Динамо»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал кубковую победу команды над «Динамо» (3:0).
«Ключевой момент этого матча – очередная ошибка Игоря Лещука. До нее «Спартак» играл не лучше «Динамо». Была равная, немножко монотонная игра без моментов», – сказал Мостовой.
- У «Спартака» 2 победы подряд.
- Это был официальный дебют главного тренера Деяна Станковича на «Лукойл Арене».
- Следующий соперник «Спартака» – «Крылья Советов» (5 августа).
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Источник: «Спорт-Экспресс»