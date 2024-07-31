Филатов заявил, что «Локомотив» вынудили продать Глушенкова в «Зенит»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал продажу форварда Максима Глушенкова в «Зенит».

«Конечно, уход Максима Глушенкова является большой потерей, один из лучших игроков. В клубе это обсуждалось, но жизнь такая, что бывает, что против лома нет приeма, вынуждены принимать такие решения.

Дело не в деньгах, но они играют роль, просто ситуация так складывается, уход Антона Миранчука, других ребят, что вынуждены прощаться. Кому хочется прощаться со своими лучшими игроками?» – сказал Филатов.

Глушенков заключил с «Зенитом» 4-летний контракт.

В этом сезоне хавбек провел за петербуржцев 4 матча, забил 5 голов.

Глушенков ранее выступал за «Спартак».

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