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  • Филатов заявил, что «Локомотив» вынудили продать Глушенкова в «Зенит»

Филатов заявил, что «Локомотив» вынудили продать Глушенкова в «Зенит»

31 июля 2024, 17:33
21

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал продажу форварда Максима Глушенкова в «Зенит».

«Конечно, уход Максима Глушенкова является большой потерей, один из лучших игроков. В клубе это обсуждалось, но жизнь такая, что бывает, что против лома нет приeма, вынуждены принимать такие решения.

Дело не в деньгах, но они играют роль, просто ситуация так складывается, уход Антона Миранчука, других ребят, что вынуждены прощаться. Кому хочется прощаться со своими лучшими игроками?» – сказал Филатов.

  • Глушенков заключил с «Зенитом» 4-летний контракт.
  • В этом сезоне хавбек провел за петербуржцев 4 матча, забил 5 голов.
  • Глушенков ранее выступал за «Спартак».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Глушенков Максим
Комментарии (21)
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vladik12
1722436615
Это тот самый "Филатов энд Карась"?
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Spirit_78
1722437287
Не захотел играть за идею в клубе, претендующем на 5 место. Как же так получилось?
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Barmaleushka
1722437674
Ага , утюг Виталику на пузо , паяльник в задницу и вынудили таки продать .
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O-kolesov
1722437916
У РЖД Арены поставили "Грады" и решили вынудить.
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порт
1722439379
Да как раз дело в деньгах, раз была установлена цена на отступные.
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NewLife
1722443522
Опять шедевральный заголовок. В содержании осталась нераскрытой функция лома, и в чем заключалось принуждение.
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ivany4
1722443893
Даже не удивляюсь таким откровениям. Ведь в следующем году как бы кому-то 100 лет, праздник должен быть. И не просто быть, а любой ценой.
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Aндрей-кадулин-google
1722482164
Под ломом наверное подразумевалось желание самого игрока
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First of All Guitar.--goo
1722499399
В этом есть доля правды... Думаю и Спартаку в принудительном порядке запрещено создавать реальную конкуренцию...кое кто в Питере хочет сделать zет клуб самым популярным в стране...фан айди для этого ввели.
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Константин-Шапкин-google
1722618539
Мне до него нет дела. Но эта информация вполне реальна. Ленгаз делает всё чтобы ослабить конкурентов. Вот поэтому народная "любовь" к ним так растёт
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