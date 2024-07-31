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  • Гендиректор «Факела» Асхабадзе обратился к болельщикам после трех поражений на старте сезона

Гендиректор «Факела» Асхабадзе обратился к болельщикам после трех поражений на старте сезона

31 июля 2024, 14:22
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе выступил с обращением к болельщикам команды.

«Сегодня весь наш клуб, вся команда ещe больше нуждаются в вашей поддержке и объединении, «Факелу» никогда не было и не будет легко, и только с вами все эти годы мы справлялись со всеми вызовами и шли к поставленным целям. Только вместе – как единый механизм.

Начало этого чемпионата для клуба в целом стало самым трудным по многим параметрам: мы долгие месяцы готовились к сдаче нового стадиона – весь персонал и лично я были задействованы в этом трудоeмком процессе, команда перешла на новое покрытие – для адаптации требуется некоторое время, наша логистика не стала проще – от сезона к сезону мы теряем по 2-3 дня тренировочного и восстановительного процессов по сравнению с другими клубами, некоторые наши парни во время сборов получили травмы – двое из них начали первые матчи со сломанными ребрами, другие только восстанавливаются после операций, наши иностранцы-новички выпали из подготовительного периода сборов на несколько дней из-за получения рабочих виз и других необходимых документов.

Всe это не могло не повлиять на подготовку к сезону.

Но мы станем сильнее и будем искать стабильность от матча к матчу, в команде точно нет безразличных людей, есть дух и характер, чем всегда славился «Факел», в этом наша с вами суть.

Я благодарен главному тренеру Игорю Черевченко за то, что он с командой принял самое тяжeлое время на себя без каких-либо компромиссов. Особенно благодарен нашим самым молодым игрокам за вчерашнюю кубковую игру и стремление доказать свою состоятельность в борьбе с чемпионом страны на его же стадионе. Вы все большие молодцы. Пока едины – мы непобедимы!» – говорится в обращении.

  • «Факел» проиграл в гостях «Динамо» (1:3) и дома «Акрону» (0:2) в двух стартовых турах РПЛ.
  • В Кубке России воронежцы уступили «Зениту» (0:3) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ.

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Источник: телеграм-канал ФК «Факел» Воронеж
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Факел Асхабадзе Роман
Комментарии (2)
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SLADE2019
1722425799
Дай бог, чтобы у всего Воронежа самой большой проблемой был плохой старт Факела.
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алдан2014
1722429887
Ген директор Асхабадзе,улыбку вызывает.
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