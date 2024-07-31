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  • Червиченко поделился впечатлениями от игры «Спартака» при Станковиче

Червиченко поделился впечатлениями от игры «Спартака» при Станковиче

31 июля 2024, 09:32
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что красно-белые сохранят место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Как мне «Спартак» по первым матчам при Станковиче? Первый матч – очень слабо. Проиграли по делу. Хотя в качестве оправдания можно сказать, что играть на искусственном газоне неудобно практически всем командам.

По поводу второй игры: я посмотрел первый тайм и категорически не был согласен с решениями судейской парочки, этого сладкого твикса – Казарского и Сухого. Второй тайм смотреть не стал. Первая половина матча смотрелась так же уныло, как и вся игра с «Оренбургом».

Сможет ли «Спартак» претендовать на что-то серьезное в этом сезоне? Конечно. Уверен, они смогут удержаться в Премьер-лиге в этом сезоне.

Спад Тюкавина, который пока не забивал в этом сезоне, несмотря на шесть голов «Динамо»? Собирается с силами. Потом выстрелит как следует.

Кого вижу фаворитом дерби «Спартак» – «Динамо»? Если не будет судейства, аналогично прошлому матчу, тогда «Динамо», – сказал Червиченко.

  • Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет сегодня в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало в 18:30 мск.
  • После двух туров РПЛ «Динамо» занимает второе место с 6 очками, «Спартак» – седьмое с 3 очками.
  • Красно-белые в первой игре сезона уступили в гостях «Оренбургу» (0:2), затем победили на чужом поле «Химки» (3:1).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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SLADE2019
1722408488
Где то прочитал, что это дерби Спартак посвящает Черенкову. Должны дать ответ в таком случае червяку.
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NewLife
1722409443
Помойка уже построилась, чтобы выслушать выступление червяка и аплодирует стоя. Если не ошибаюсь, источник - Спорт24 владелец Бомбардира, и курс понятен.
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prostotak2023
1722409759
И так, сегодня очередной прогноз от меня, кто в прошлый раз ставил хату, поздравляю вы теперь без хаты, в этот раз предлагаю ставить автомобиль!) Химки 1:2 Оренбург БроукБойз 2: 3 Квант Спартак 1:4 Динамо Ахмат 2:0 Пари НН Краснодар 1:3 Цска Оренбург хорошо начал и симпатизирует состав. Химки набрали старья и обосрутся. Квант на зубах сделает вещи Спартак отдаст своего сальца ментам на закуску, тюкашка наконец то проснется и затюкавит дубль Ахмат сила Кранодар не может отойти от финала кубка, по этому коняшные затопачат их
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R_a_i_n
1722412597
Токсичный, желчный червяк. Надеюсь он обосрется и воды горячей не будет.
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subbotaspartak
1722420349
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.... у него ещё что-то было в этой жизни?
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morgan59
1722422694
Игра сегодня расставит многое по своим местам. Смогут они в кубке одолеть соперника?
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alefreddy
1722448188
один негатив от крупного червя
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