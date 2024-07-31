Червиченко поделился впечатлениями от игры «Спартака» при Станковиче

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что красно-белые сохранят место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.
«Как мне «Спартак» по первым матчам при Станковиче? Первый матч – очень слабо. Проиграли по делу. Хотя в качестве оправдания можно сказать, что играть на искусственном газоне неудобно практически всем командам.
По поводу второй игры: я посмотрел первый тайм и категорически не был согласен с решениями судейской парочки, этого сладкого твикса – Казарского и Сухого. Второй тайм смотреть не стал. Первая половина матча смотрелась так же уныло, как и вся игра с «Оренбургом».
Сможет ли «Спартак» претендовать на что-то серьезное в этом сезоне? Конечно. Уверен, они смогут удержаться в Премьер-лиге в этом сезоне.
Спад Тюкавина, который пока не забивал в этом сезоне, несмотря на шесть голов «Динамо»? Собирается с силами. Потом выстрелит как следует.
Кого вижу фаворитом дерби «Спартак» – «Динамо»? Если не будет судейства, аналогично прошлому матчу, тогда «Динамо», – сказал Червиченко.
- Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет сегодня в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало в 18:30 мск.
- После двух туров РПЛ «Динамо» занимает второе место с 6 очками, «Спартак» – седьмое с 3 очками.
- Красно-белые в первой игре сезона уступили в гостях «Оренбургу» (0:2), затем победили на чужом поле «Химки» (3:1).