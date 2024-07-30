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«Монако» продаст Мохамеда Камара и купит Ламина Камара

30 июля 2024, 12:58
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Полузащитник Мохамед Камара перейдет из «Монако» в катарский «Аль-Садд» за 16,5 миллиона евро. По данным журналиста Фабрицио Романо, дополнительные 3,5 миллиона евро монегаски могут получить в качестве бонусов за достижения 24-летнего хавбека.

Также сообщается, что «Монако» приобретет у «Метца» 20-летнего хавбека Ламина Камара. По данным L’Équipe, сумма трансфера может составить примерно 15 миллионов евро.

Ранее Мохамед Камара был дисквалифицирован на 4 матча Лиги 1 за отказ от участия в мероприятии по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией. Матч 34-го тура Лиги 1 с «Нантом» он провел с закленным на футболке логотипом с надписью «Нет гомофобии», а также отказался от предматчевого фото перед баннером против гомофобии.

  • В прошлом сезоне 24-летний малиец провел 20 матчей за «Монако», забил 1 гол и отдал 2 передачи.
  • Сенегалец Ламин Камара в прошлом сезоне сыграл за «Метц» в 34 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Франция. Лига 1 Катар. Лига звезд Монако Аль-Садд Метц Камара Мохамед Камара Ламин
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Черкизовский Кот
1722334082
Комариный размен.
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