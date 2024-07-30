«Монако» продаст Мохамеда Камара и купит Ламина Камара

Полузащитник Мохамед Камара перейдет из «Монако» в катарский «Аль-Садд» за 16,5 миллиона евро. По данным журналиста Фабрицио Романо, дополнительные 3,5 миллиона евро монегаски могут получить в качестве бонусов за достижения 24-летнего хавбека.

Также сообщается, что «Монако» приобретет у «Метца» 20-летнего хавбека Ламина Камара. По данным L’Équipe, сумма трансфера может составить примерно 15 миллионов евро.

Ранее Мохамед Камара был дисквалифицирован на 4 матча Лиги 1 за отказ от участия в мероприятии по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией. Матч 34-го тура Лиги 1 с «Нантом» он провел с закленным на футболке логотипом с надписью «Нет гомофобии», а также отказался от предматчевого фото перед баннером против гомофобии.