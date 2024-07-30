Дивеев рассказал, что изменил Николич в распордяке ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об изменениях, произошедших с приходом Марко Николича на пост главного тренера.
– Глобальных изменений нет. Только на тренировки теперь собираемся чуть пораньше. Если в прошлом сезоне мы приезжали на базу к 10:30, то сейчас уже к 9–9:15 вся команда на месте. Ещe стали больше работать в зале – в плане верха и ног.
– В пробках теперь меньше времени простаиваешь?
– Да, утром движение получше. Я добираюсь от дома до базы за 25–35 минут. И обратно точно так же. Спрашиваю у пацанов – они тоже плюс-минус как и раньше ездят, может быть, даже быстрее добираются. В 8:30 в Москве ещe не все встают. МКАД преимущественно свободен в это время.
- Николич возглавил красно-синих перед началом нынешнего сезона. Его контракт рассчитан на два года.
- ЦСКА занимает третье место в РПЛ с 4 очками после двух туров.
Источник: «Чемпионат»