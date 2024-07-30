Дивеев рассказал, что изменил Николич в распордяке ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об изменениях, произошедших с приходом Марко Николича на пост главного тренера.

– Глобальных изменений нет. Только на тренировки теперь собираемся чуть пораньше. Если в прошлом сезоне мы приезжали на базу к 10:30, то сейчас уже к 9–9:15 вся команда на месте. Ещe стали больше работать в зале – в плане верха и ног.

– В пробках теперь меньше времени простаиваешь?

– Да, утром движение получше. Я добираюсь от дома до базы за 25–35 минут. И обратно точно так же. Спрашиваю у пацанов – они тоже плюс-минус как и раньше ездят, может быть, даже быстрее добираются. В 8:30 в Москве ещe не все встают. МКАД преимущественно свободен в это время.