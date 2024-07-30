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Дивеев рассказал, что изменил Николич в распордяке ЦСКА

30 июля 2024, 11:31
3

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об изменениях, произошедших с приходом Марко Николича на пост главного тренера.

– Глобальных изменений нет. Только на тренировки теперь собираемся чуть пораньше. Если в прошлом сезоне мы приезжали на базу к 10:30, то сейчас уже к 9–9:15 вся команда на месте. Ещe стали больше работать в зале – в плане верха и ног.

– В пробках теперь меньше времени простаиваешь?

– Да, утром движение получше. Я добираюсь от дома до базы за 25–35 минут. И обратно точно так же. Спрашиваю у пацанов – они тоже плюс-минус как и раньше ездят, может быть, даже быстрее добираются. В 8:30 в Москве ещe не все встают. МКАД преимущественно свободен в это время.

  • Николич возглавил красно-синих перед началом нынешнего сезона. Его контракт рассчитан на два года.
  • ЦСКА занимает третье место в РПЛ с 4 очками после двух туров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Николич Марко
Комментарии (3)
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VGreen
1722335813
В 8:30 МКАД свободен?! Не автомобилист, поэтому судить не могу, но в 8:30 даже в метро самые "пробки" и толкучка)) Когда на работу большинству к 09:00-10:00
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АЛЕКС 58
1722341133
Что то новое..какой то распорДЯК!
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