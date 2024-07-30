Мостовой назвал причины неудач «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры «Краснодара» против «Динамо» Мх (0:0) во 2-м туре РПЛ.

«Краснодар» так и не может отойти от увольнения Ивича. Его до сих пор наказывают за это. У краснодарцев хорошая команда, хороший состав. Но они умудряются после поражения в Суперкубке не выиграть ни одного из двух матчей в РПЛ.

Удивительно, что про главного тренера кубанцев никто не ничего плохого не говорит. Скажите же правду.

Ясно, что «Краснодар» выберется со дна турнирной таблицы. Тем более, что скоро в строй вернeтся Кордоба, которого явно не хватает. Но всe равно, после ухода Ивича и назначения Мусаева мне жаль краснодарцев», – сказал Мостовой.