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Мостовой назвал причины неудач «Краснодара»

30 июля 2024, 11:06
4

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры «Краснодара» против «Динамо» Мх (0:0) во 2-м туре РПЛ.

«Краснодар» так и не может отойти от увольнения Ивича. Его до сих пор наказывают за это. У краснодарцев хорошая команда, хороший состав. Но они умудряются после поражения в Суперкубке не выиграть ни одного из двух матчей в РПЛ.

Удивительно, что про главного тренера кубанцев никто не ничего плохого не говорит. Скажите же правду.

Ясно, что «Краснодар» выберется со дна турнирной таблицы. Тем более, что скоро в строй вернeтся Кордоба, которого явно не хватает. Но всe равно, после ухода Ивича и назначения Мусаева мне жаль краснодарцев», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» занимает 10-е место в РПЛ с 2 очками.
  • В прошлом сезоне команда завоевала серебряные медали.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (4)
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prostotak2023
1722327861
мусай такое себе, не для борьбы с немытыми
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prostotak2023
1722331935
Мой прогноз на сегодня! Ставим хату и не боимся! 2DROTS 1:4 Строгино Локо 2:1 Ростов Рубин 2:0 акрон Зенит 8:1 факел
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Ziklop
1722335461
Мостовой скромно не предложил себя Быкам.
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САДЫЧОК
1722344029
При чём тут Мусаев ?! Галицкий -вот зло Краснодара и всего российского футбола! А, может и не только футбола!
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