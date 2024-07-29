Лунев: «У «Динамо» стоит задача бросить вызов «Зениту»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о конкуренции с «Зенитом».

«У нас есть задача бороться за чемпионство в нынешнем сезоне, будем двигаться от игры к игре. «Зенит» всегда был претендентом на чемпионство, даже когда они не выигрывали РПЛ, всегда считались одним из фаворитов на золото. Не удивлeн, что многие их выделяют.

Готовы ли бросить им вызов? Футбол покажет, мы идeм от игры к игре. Такая задача есть, посмотрим, что будет», – сказал Лунев.