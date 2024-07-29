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Украинец из «Торпедо» хочет видеть в команде Дзюбу

29 июля 2024, 11:51

Украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков рассказал о симпатиях к форварду Артему Дзюбе.

– В 2018 году невероятно фанател от Дзюбы как от игрока сборной России. Почему? Видно, как он выкладывается за свою страну. Прям до мурашек... На сборах в Абу-Даби мы играли с «Локомотивом». Увидел его там и думал: сфотографироваться или нет. Но так и не решился. Год назад побежал бы к нему, а сейчас некоторые ребята из команды будут меня подтрунивать, что люблю с кем-то фотографироваться, ха-ха.

– Пожалел, что не сфоткался?

– Надо дорасти до того, чтобы со мной хотели сделать фото. Вообще Дзюба – сильный нападающий. Об этом говорят его статистика и клубы, за которые играл. Хотел бы его ещe увидеть в РПЛ. И в «Торпедо» хотел бы.

  • Дзюба находится в статусе свободного агента.
  • В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «Локомотив», в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
  • «Торпедо» делит лидерство в Первой лиге.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Украина. Премьер-лига Торпедо Дзюба Артем Червяков Руслан
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