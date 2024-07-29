Дьяков: «Не надо петь дифирамбы «Спартаку» после победы над «Химками»

Бывший игрок «Спартака-2» Виталий Дьяков оценил победу «Спартака» над «Химками» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

«Мне кажется, «Спартак» более классная команда, более молодая, чем у «Химок». Это команда займeт 15-16 место по итогам сезоне, если не усилится.

Поэтому не надо петь дифирамбы «Спартаку», он сделал сегодня то, что должен был сделать», – сказал Дьяков.