Бабич сравнил уровень «Спартака» с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил, способна ли его команда конкурировать с «Зенитом».

Сегодня московский клуб обыграл «Химки» со счетом 3:1.

– Согласны ли с тем, что в российском чемпионате есть одна команда, с которой невозможно бороться?

– Сейчас не буду отвечать на этот вопрос. Сыграем с «Зенитом» и посмотрим.

– Можно ли сейчас «Спартак» сравнивать с «Зенитом»?

– Не хочу сравнивать нас с кем-либо. Мы – самый большой клуб в России. Однако если говорить о самом составе, то мы новая команда с новым тренером, который ищет свою игру. Конечно, есть и тактические вещи, о которых можно говорить, но давайте мы просто будем смотреть от игры к игре.