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Бабич сравнил уровень «Спартака» с «Зенитом»

28 июля 2024, 21:11
11

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил, способна ли его команда конкурировать с «Зенитом».

Сегодня московский клуб обыграл «Химки» со счетом 3:1.

– Согласны ли с тем, что в российском чемпионате есть одна команда, с которой невозможно бороться?

– Сейчас не буду отвечать на этот вопрос. Сыграем с «Зенитом» и посмотрим.

– Можно ли сейчас «Спартак» сравнивать с «Зенитом»?

– Не хочу сравнивать нас с кем-либо. Мы – самый большой клуб в России. Однако если говорить о самом составе, то мы новая команда с новым тренером, который ищет свою игру. Конечно, есть и тактические вещи, о которых можно говорить, но давайте мы просто будем смотреть от игры к игре.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бабич Срджан
Комментарии (11)
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...уефан
1722190762
...ну, молодец, не купился на гнилые подходы писарчука)...
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ivany4
1722191506
Хорошо бы при умных ответах Бабича, писать фамилии журналистов, которые задают такие тупые вопросы.
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wratyew
1722192417
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Ziklop
1722192481
Бабич послал журналюху с дебильным вопросом!
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k611
1722195241
Журналистам лишь бы засветиться каким либо образом. К чему такие вопросы...
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R_a_i_n
1722231436
Да что там сравнивать? У нас в центре Умяров исполняет. Этим все сказано.
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