Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Ахмат». Игра состоится 28 июля, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Горбани, Гюрлюк, Мансилья, Малых, Михайлов, Флорентин, Перес, Марин, Сидоров, Прохин, Сысуев.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Ахмат»: Шатара, Богосавац, Агаларов, Садулаев, Камилу, Камилов, Тодорович, Гандри, Шелия, Адамов, Ковачев.

Главный тренер: Магомед Адиев

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