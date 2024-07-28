Экс-форвард «Зенита» – о возможном трансфере Соболева: «Александр будет выходить на замену, и в него будут лететь сверху бананы!»

Бывший нападающий «Зенита» и «Москвы» Андрей Николаев высказался о возможном переходе в петербургский клуб форварда Александра Соболева из «Спартака».

– Семак жалуется, что ему не хватает чистых нападающих. Похоже, что эту проблему должен решить переход Соболева, который уже отстранен от игр за «Спартак».

– Не понимаю, зачем он нужен «Зениту». Не считаю его каким-то супернападающим. Это не Дзюба, который в лучшие годы весь верх забирал и сам мог создать момент.

Спартаковец – форвард, который бежит, бьется, и все! Один подобный уже был не так давно – Заболотный. И что? Сейчас же в питерской команде есть Кассьерра, который исполняет роль наконечника – вышел, выиграл борьбу, забил, если утрировать. А нужен ли ему на замену Соболев?

– Не факт.

– Может, Соболев себя так не уважает, чтобы просто протирать лавку? Могу сказать: если спартаковец переберется в Петербург, то в первые полгода подвергнется серьезной обструкции со стороны болельщиков обоих клубов – в него будут плеваться, постоянно что-то скандировать обидное...

Он к этому готов с учетом того, что ему никто не гарантирует место в составе? Александр будет выходить на замену, и в него будут лететь сверху бананы! Не понимаю, ради чего?

– Деньги, конечно.

– Понятно, но всех не заработаешь. Сейчас он всем известен как неплохой нападающий «Спартака», который что-то забивает. И у него есть шанс доказывать новому тренеру «красно-белых», что он действительно нужен команде. Тем более что в ближайшие лет десять, думаю, Промес не выйдет из тюрьмы.