Экс-форвард «Зенита» – о возможном трансфере Соболева: «Александр будет выходить на замену, и в него будут лететь сверху бананы!»

Бывший нападающий «Зенита» и «Москвы» Андрей Николаев высказался о возможном переходе в петербургский клуб форварда Александра Соболева из «Спартака».
– Семак жалуется, что ему не хватает чистых нападающих. Похоже, что эту проблему должен решить переход Соболева, который уже отстранен от игр за «Спартак».
– Не понимаю, зачем он нужен «Зениту». Не считаю его каким-то супернападающим. Это не Дзюба, который в лучшие годы весь верх забирал и сам мог создать момент.
Спартаковец – форвард, который бежит, бьется, и все! Один подобный уже был не так давно – Заболотный. И что? Сейчас же в питерской команде есть Кассьерра, который исполняет роль наконечника – вышел, выиграл борьбу, забил, если утрировать. А нужен ли ему на замену Соболев?
– Не факт.
– Может, Соболев себя так не уважает, чтобы просто протирать лавку? Могу сказать: если спартаковец переберется в Петербург, то в первые полгода подвергнется серьезной обструкции со стороны болельщиков обоих клубов – в него будут плеваться, постоянно что-то скандировать обидное...
Он к этому готов с учетом того, что ему никто не гарантирует место в составе? Александр будет выходить на замену, и в него будут лететь сверху бананы! Не понимаю, ради чего?
– Деньги, конечно.
– Понятно, но всех не заработаешь. Сейчас он всем известен как неплохой нападающий «Спартака», который что-то забивает. И у него есть шанс доказывать новому тренеру «красно-белых», что он действительно нужен команде. Тем более что в ближайшие лет десять, думаю, Промес не выйдет из тюрьмы.
- 27-летний Соболев был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» после матча 1-го тура с «Оренбургом» (0:2) и не приехал на следующую встречу красно-белых с «Химками».
- Андрей Николаев – вице-чемпион России-2003 и обладатель Кубка Премьер-лиги-2003 в составе «Зенита».