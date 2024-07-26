«Рома» может опередить «Атлетико» в борьбе за Довбика

«Рома» может получить преимущество и опередить «Атлетико» в приобретении нападающего Артема Довбика у «Жироны». По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, римляне готовы предложить за 27-летнего украинца 30-32 миллиона евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Жирона» достигли соглашения о трансфере нападающего за 38-39 миллионов евро с учетом бонусов. Однако испанский клуб не смог согласовать с агентом игрока условия личного контракта и размер комиссионной выплаты.

«Рома» же достигла соглашения с Довбиком. Сегодня агенты футболиста вновь побывали в расположении римского клуба и завершили обсуждение финансовых условий потенциальной сделки.