«Рома» может опередить «Атлетико» в борьбе за Довбика

«Рома» может получить преимущество и опередить «Атлетико» в приобретении нападающего Артема Довбика у «Жироны». По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, римляне готовы предложить за 27-летнего украинца 30-32 миллиона евро плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Жирона» достигли соглашения о трансфере нападающего за 38-39 миллионов евро с учетом бонусов. Однако испанский клуб не смог согласовать с агентом игрока условия личного контракта и размер комиссионной выплаты.
«Рома» же достигла соглашения с Довбиком. Сегодня агенты футболиста вновь побывали в расположении римского клуба и завершили обсуждение финансовых условий потенциальной сделки.
- В прошлом сезоне Довбик провел 41 матч за «Жирону», забил 25 голов, отдал 10 передач.
- Он принял участие в 3 встречах сборной Украины на Евро-2024.
Источник: Gianluca Di Marzio.com