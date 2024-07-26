«Галатасарай» отказал «Спартаку» в продаже Кена

«Спартак» сделал предложение «Галатасараю» о покупке 25-летнего защитника Деррика Кена за 8 миллионов евро. По данным журналиста Эртана Сузгуна, запрос был отклонен. Главный тренер стамбульского клуба Окан Бурук заявил, что доволен игрой немца.
- В феврале этого года Кен перешел в «Галатасарай» из «Ганновера». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3,35 миллиона евро.
- В турецком клубе он провел 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Контракт Кена с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Источник: Страница Эртана Сузгуна в соцсети X