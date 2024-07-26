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«Галатасарай» отказал «Спартаку» в продаже Кена

26 июля 2024, 08:50
14

«Спартак» сделал предложение «Галатасараю» о покупке 25-летнего защитника Деррика Кена за 8 миллионов евро. По данным журналиста Эртана Сузгуна, запрос был отклонен. Главный тренер стамбульского клуба Окан Бурук заявил, что доволен игрой немца.

  • В феврале этого года Кен перешел в «Галатасарай» из «Ганновера». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3,35 миллиона евро.
  • В турецком клубе он провел 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Контракт Кена с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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Источник: Страница Эртана Сузгуна в соцсети X
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Кен Деррик
Комментарии (14)
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acor94
1721975021
Почему наши никогжа так не покупают. Типо рыночная цена 6, а берут за 3.3 Всегда наши клубы переплачивают.
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O-kolesov
1721976963
Не купили Кена купите Барби.
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...короче
1721977222
... кто-то, где-то в соцсетях нацарапал, что-то)...
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SLADE2019
1721977534
А я нисколько не верил в эту покупку. Информация была вброшена для имитации бурной деятельности. А левый защитник нужен, конечно же, но судя по всему игрока нужного никто не вел. Опять-таки, дай бог, чтобы ошибся.
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prostotak2023
1721981511
Второй тур крылья 1: 1 ростов Пари 1:2 ЦСКА Рубин 3:2 Зенит Динамо 4:1 Локомотив Факел 1:2 акрон Химки 3:0 спартак Оренбург 0:1 ахмат Краснодар 3:0 Махачкала
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FCSpartakM
1721995652
читаем турки-проходим мимо, уже пол лиги скупили оттуда
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Garrincha58
1721998967
чтобы перешёл Кен у Спартака должна быть своя Барби
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