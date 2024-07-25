Гвардиола прокомментировал будущее Де Брюйне в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу будущего полузащитника команды Кевина Де Брюйне.
“Кевин не уйдет”, – заявил Гвардиола.
- 33-летний атакующий хавбек Кевин Де Брюйне защищает цвета «Манчестер Сити» с 2015 года.
- Бельгиец провел 260 игр в АПЛ, в которых сумел записать в актив 68 голов и 114 голевых пасов.
- Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что в услугах лидера англичан заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.
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Источник: The Athletic