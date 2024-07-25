«Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег»: Зарема – об отстранении Соболева

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении форварда команды Александра Соболева.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.

Нападающий может перейти в «Зенит».

Transfermarkt оценивает Соболева в 7,5 миллиона евро.

«Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. Жаль, что в клубе не нашлось никого, кто бы помог Соболеву пережить кризис, который случается в карьере каждого игрока. Это компетенция спортивного директора, генерального директора и даже владельцев. Если им важен игрок, то надо встречаться и сразу купировать все конфликты. У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ.

Амарал, Малышев и все те, кто именует себя расплывчатым понятием «руководство», вы хоть понимаете, что загубили не просто несколько миллионов трансферной стоимости игрока, а колоссальный труд тренеров, которые начиная с детства Соболева вкладывали свои тренерские умения, знания, мотивацию, опыт и воспитание?

Все, что может вложить нынешний менеджмент, – это корпоративные финансы. Потому что не свое, не жалко. И игроков им тоже не жалко», – сказала Салихова.