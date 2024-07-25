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  • «Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег»: Зарема – об отстранении Соболева

«Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег»: Зарема – об отстранении Соболева

25 июля 2024, 15:53
27

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении форварда команды Александра Соболева.

  • 27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
  • Нападающий может перейти в «Зенит».
  • Transfermarkt оценивает Соболева в 7,5 миллиона евро.

«Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. Жаль, что в клубе не нашлось никого, кто бы помог Соболеву пережить кризис, который случается в карьере каждого игрока. Это компетенция спортивного директора, генерального директора и даже владельцев. Если им важен игрок, то надо встречаться и сразу купировать все конфликты. У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ.

Амарал, Малышев и все те, кто именует себя расплывчатым понятием «руководство», вы хоть понимаете, что загубили не просто несколько миллионов трансферной стоимости игрока, а колоссальный труд тренеров, которые начиная с детства Соболева вкладывали свои тренерские умения, знания, мотивацию, опыт и воспитание?

Все, что может вложить нынешний менеджмент, – это корпоративные финансы. Потому что не свое, не жалко. И игроков им тоже не жалко», – сказала Салихова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (27)
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Spartak_forv@
1721912685
Как же достали Мостовой,Зарема и Губерниев.Долбанные Голод,Раздор и Чума. Найдите себе четвертого и скачите уже
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evgevg13
1721913373
Хоть она и того... Но в данном случае права на все сто
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...короче
1721913607
...Бомбер, хорош уже шариться по соц. сетям не совсем вменяемых и совсем не занятых людей...
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1721914885
Червончики, мои червончики, Милые, хорошие мои. Вы мне — верные друзья, С вами я и сыт, и пьян, Милые червончики мои)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1721915018
...выбрасываются на берег, но не на помойку же, как этот.
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zra78
1721915580
Проститутка удивляет))) лучший нападающий РПЛ)))))))))))))))))
Ответить
Цугундeр
1721916185
"А дельфины добрые. А дельфины мокрые На тебя глядят умными глазами А дельфины скромные, А дельфины добрые Просят чтобы им сказку рассказали..") Добро пожаловать в сказку ,мля.. Там хоть мечты сбываются, а не в сарайке палкой по хребту .
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R_a_i_n
1721916374
Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на помойку
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ВасяК
1721916801
А где же его профессионализм???Он подписывал контакт, не маленький заметьте,и немытые дали чуть больше, и он перестал играть!!!Он так же может захандрит и в голубятне,предложи ему больше другой гей клуб!!!Что же мы,простой народ, который ходят на них,и не выдвигаем,не отказываемся от своих обязанностей,от контракта, за небольшую зарплату???
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DVOK68
1721918816
Критиковать может умелый умный человек,который по этой теме работал много лет.А когда хайло раскрывает подруга человека который за всё даденное ему время сумел выиграть мизер(одно золото,один суперкубок,один кубок)-это не только смешно но и грешно)
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