Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шикунов: «Нет никакого отстранения Соболева, идет процесс сделки в «Зенит»

Шикунов: «Нет никакого отстранения Соболева, идет процесс сделки в «Зенит»

25 июля 2024, 09:20
18

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об отстранении от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

«Я считаю, что нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке», просто идeт процесс сделки в «Зенит». Соболев поблагодарил партнeров по команде и тренера и ждeт трансфера. Эта ситуация уже месяц в «Спартаке». В команде будет лучше эмоционально, когда Соболева не будет. Александр – это человек, поэтому такие эмоции передаются по команде. Правильное решение – быстрее завершить сделку, после чего все угомонятся», – сказал Шикунов.

  • 27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
  • Нападающий может перейти в «Зенит».

Еще по теме:
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА 12
РПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе 5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1721888537
Ладно, уговорили, обменяем на изидора, без доплат.
Ответить
Цугундeр
1721893838
"Консерва " свиная . Пригодится в походе . Не свих же канибалить , эти сами кого хошь сожрут . Вон у Вендела..не самое доброе лицо .)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1721893849
..."все угомонятся"... и дельфин тоже угомонится на лавке Зенита.
Ответить
...короче
1721895541
...брякнул, не имея точной информации , вообще, ни какой информации...
Ответить
Taps
1721902237
Какая нахрен сделка ? Этот дебил должен уйти из футбола.
Ответить
Spartak_forv@
1721905018
По мнению этого персонажа нормально,что Соболев откровенно саботирует игру,ожидая трансфер?Вместо того,чтобы подойти к делу профессионально и хорошей игрой заработать себе дополнительные очки,он просто убил свою репутацию и возможно,карьеру
Ответить
Главные новости
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
1
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
1
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
1
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
3
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
6
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
Все новости
Все новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
6
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+