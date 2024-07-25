Шикунов: «Нет никакого отстранения Соболева, идет процесс сделки в «Зенит»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об отстранении от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

«Я считаю, что нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке», просто идeт процесс сделки в «Зенит». Соболев поблагодарил партнeров по команде и тренера и ждeт трансфера. Эта ситуация уже месяц в «Спартаке». В команде будет лучше эмоционально, когда Соболева не будет. Александр – это человек, поэтому такие эмоции передаются по команде. Правильное решение – быстрее завершить сделку, после чего все угомонятся», – сказал Шикунов.