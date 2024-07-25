Тренер «Зенита» Оливейра: «Трансфер Фернандеса оправдан»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил трансфер защитника Марио Фернандеса.
«Марио Фернандес не договорился с руководством «Зенита», поэтому покинул наш коллектив. Травма, конечно, помешала Марио играть на своeм максимальном уровне, но тем не менее трансфер оправдан, потому что он всегда был очень полезным и помогал добиваться максимального результата в прошлом сезоне», – заявил Оливейра.
- Марио Фернандес отыграл в футболке «Зенита» один сезон. За коллектив с берегов Невы экс-игрок российской сборной провел 18 встреч во всех соревнованиях. В них игроку не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
- Коллектив Сергея Семака в минувшем сезоне заработал 57 очков. Этот результат позволил команде снова завоевать золотые медали РПЛ.
- Недавно «Зенит» и Фернандес прекратили сотрудничество. Защитник находится в поисках нового клуба. Сообщалось об интересе к игроку со стороны подмосковных «Химок».
Источник: «Чемпионат»