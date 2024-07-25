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Тренер «Зенита» Оливейра: «Трансфер Фернандеса оправдан»

25 июля 2024, 00:55
4

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил трансфер защитника Марио Фернандеса.

«Марио Фернандес не договорился с руководством «Зенита», поэтому покинул наш коллектив. Травма, конечно, помешала Марио играть на своeм максимальном уровне, но тем не менее трансфер оправдан, потому что он всегда был очень полезным и помогал добиваться максимального результата в прошлом сезоне», – заявил Оливейра.

  • Марио Фернандес отыграл в футболке «Зенита» один сезон. За коллектив с берегов Невы экс-игрок российской сборной провел 18 встреч во всех соревнованиях. В них игроку не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
  • Коллектив Сергея Семака в минувшем сезоне заработал 57 очков. Этот результат позволил команде снова завоевать золотые медали РПЛ.
  • Недавно «Зенит» и Фернандес прекратили сотрудничество. Защитник находится в поисках нового клуба. Сообщалось об интересе к игроку со стороны подмосковных «Химок».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио
Комментарии (4)
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Artemka444
1721888924
Ну ни как он не оправдан!!!
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wlad wm--google
1721891398
Дебил)))
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russkiisergei
1721893307
покинул говорит из за травмы, но не договорился по условиям!!! хоть бы договорились, как бред нести - дружно!!!
Ответить
Axe111
1721907413
Лол
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