Тренер «Зенита» Оливейра: «Трансфер Фернандеса оправдан»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил трансфер защитника Марио Фернандеса.

«Марио Фернандес не договорился с руководством «Зенита», поэтому покинул наш коллектив. Травма, конечно, помешала Марио играть на своeм максимальном уровне, но тем не менее трансфер оправдан, потому что он всегда был очень полезным и помогал добиваться максимального результата в прошлом сезоне», – заявил Оливейра.