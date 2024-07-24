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  • Черданцев отреагировал на отстранение Соболева в «Спартаке»

Черданцев отреагировал на отстранение Соболева в «Спартаке»

24 июля 2024, 17:35
6

Комментатор Георгий Черданцев высказался об отстранении Александра Соболева в «Спартаке».

Московский клуб отстранил форварда от основной команды. Он близок к переходу в «Зенит».

– История Соболева со «Спартаком» закончена?

– Я не помню подобных примеров в европейских клубах, чтобы игроков наказывали и отстраняли от тренировок. Ситуация странная. Наверняка о переговорах по Соболеву в «Спартаке» знают все: футболист, спортивный директор, тренер, агент игрока. В матче с «Оренбургом» было видно, что человек мозгами находится не с командой. Зачем его ставит тренер? Для меня это очень странно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (6)
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NewLife
1721833889
"В матче с «Оренбургом» было видно, что человек мозгами находится не с командой. Зачем его ставит тренер? Для меня это очень странно." Ты о чем Чердак, когда, куда тренер ставил его после Оренбурга ? А для меня очень странно, с твоим флюгером вместо мозгов тебе дает трибуну газпром тв.
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FCSpartakM
1721834533
"Я не помню подобных примеров в европейских клубах, чтобы игроков наказывали и отстраняли от тренировок." Вот да, никогда такого не было нигде. Тут ходить далеко не надо, ситуация с Круговым. Человек ушел в дубль
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ivany4
1721834968
У чердака нет ни памяти ни логики. Зачем далеко ходить в Европу. Достаточно было заглянуть в как бы в европейский клуб, с северной окраины, этой зимой. Какие страсти пылали, не хуже мексиканских. Как не старались скрыть конфликт в сбг, все просочилось. Все знают, чем закончилось желание одного из футболистов. Только "корифеи" ничего не видят, ничего не слышат.)) Тихо, с возгласом ага-а-а(!!), крыша едет с чердака.
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neim
1721835275
У "Чердака" чердак течёт и крыша едет, а про ситуацию с Круговым в Зените даже и не вспомнил. Хотя там игрока на пол года в дубль отправили, в отличии от Соболева, который ещё четыре дня назад играл..
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andr45
1721837610
То есть, Черданцев не считает и ЦСКА европейскими клубами) А, может быть, он прав? СПРАВОЧНО Агент Арбузова Алексей Сафонов заявил, что Федотов не умеет работать с молодежью в отличие от тренера самарцев Осинькина. После этих слов Арбузов был отчислен из команды) Генеральный директор петербургского «Zenite» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что клуб принял решение отправить защитника Данила Кругового в дубль на фоне подписания контракта с ЦСКА.
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