Черданцев отреагировал на отстранение Соболева в «Спартаке»

Комментатор Георгий Черданцев высказался об отстранении Александра Соболева в «Спартаке».

Московский клуб отстранил форварда от основной команды. Он близок к переходу в «Зенит».

– История Соболева со «Спартаком» закончена?

– Я не помню подобных примеров в европейских клубах, чтобы игроков наказывали и отстраняли от тренировок. Ситуация странная. Наверняка о переговорах по Соболеву в «Спартаке» знают все: футболист, спортивный директор, тренер, агент игрока. В матче с «Оренбургом» было видно, что человек мозгами находится не с командой. Зачем его ставит тренер? Для меня это очень странно.