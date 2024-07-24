Саудовский клуб претендует на защитника «Зенита»

«Аль-Охдуд» намерен приобрести у «Зенита» 28-летнего защитника Родригао, сообщает arriyadiyah. Источник в саудовском клубе сказал, что переговоры пока складываются хорошо.

Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Transfermarkt оценивает стоимость Родригао в 5 миллионов евро.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. Сумма перехода составила 3,5 миллиона евро.

Родригао за время выступлений в «Зените» провел 50 матчей, забил 1 гол.