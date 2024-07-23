Глава казахстанского футбола объяснил назначение Черчесова в сборную

Адилет Барменкулов, президент Казахстанской федерации футбола, прокомментировал назначение Станислава Черчесова в сборную страны.

Черчесов назначен в июне.

1-й соперник Казахстана при Черчесове – Норвегия в Лиге наций.

Черчесов доводил сборную России до 1/4 финала ЧМ-2018.

– Почему этим летом вы решили пригласить на пост главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова? Какие задачи перед ним стоят?

– Важнее всего для нас – система подготовки в казахстанском футболе в целом. Начиная с самой младшей сборной U‑15, и далее по всем возрастам вплоть до главной национальной команды.

Мы видели программу Станислава Черчесова – она достаточно мощная. При этом все техники и инструменты, которые предлагает Станислав Саламович, – они для нас очень удобны. Плюс не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что с точки зрения менталитета он изначально адаптирован к работе со сборной Казахстана. Знаем, что и игроки к Черчесову тепло относятся.

Еще одна причина того, почему именно Черчесов – узнаваемость казахстанского футбола. Время в этом плане тоже пришло. Сейчас такой момент, когда стали понимать – кто мы. Да, пока только четверо наших парней играют в зарубежных клубах – Нуралы Алип в «Зените», Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймберов в турецких «Бешикташе» и «Адана Демирспоре», а также Рамазан Оразов в датском «Силькеборге». Но в новом розыгрыше Лиге наций сборная Казахстана будет выступать в дивизионе B. Это совсем другой уровень. Конечно, мы ставим амбициозную задачу выйти в дивизион А или как минимум остаться в группе В.

Скажу еще раз, личность Станислава Черчесова очень узнаваема. Это то, что именно сейчас необходимо нашему футболу. В общем решение о приглашении Черчесова было принято по совокупности всех этих факторов.

– На ваш взгляд, изменилось ли отношение к сборной Казахстана после того, как она реально претендовала на участие в Евро-2024?

– Да, и мы это почувствовали. Но теперь эту ситуацию нужно разворачивать дальше. Необходима подпитка и правильный подход в этом плане. От физической подготовки до психологического состояния игроков.

До этого Казахстан никогда не выходил на такой высокий уровень. А два последних года «шумим» так, что сами себе понравились (улыбается). И все это не фантастика. В такой ситуации нам нужны такие люди, как Станислав Черчесов. Уже есть базовые разработки по развитию талантливой молодежи. Эта целая система, которую теперь надо запустить.