«Тягость и грусть»: Смородская – о «Спартаке»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

– За какое место поборется «Спартак», неудачно сыгравший первый матч в чемпионате?

– Об этом говорить рано. Прошел только один матч. Но впечатление от игры «Спартака» у меня какое‑то очень грустное. Абаскаль толком не был тренером: он ничему не научил спартаковских футболистов.

То же самое может случиться и с новым тренером. Мы этого на данный момент не знаем. Но начало очень тягостное. Был не самый тяжелый соперник. Ну что это такое? Кошмар! Пропустили от «Оренбурга» аж два мяча.