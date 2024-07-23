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  • Мор: «Надеялся, что все проблемы «Спартака» ушли вместе с Абаскалем»

Мор: «Надеялся, что все проблемы «Спартака» ушли вместе с Абаскалем»

23 июля 2024, 11:21
2

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между москвичами и «Оренбургом» (0:2).

«К сожалению, улучшений нет. Хотя я сильно ждал. В чeм была проблема в прошлом сезоне? Очень плохая игра на выезде. Это была одна сплошная катастрофа. «Спартак» ловили на одном и том же – быстрые атаки.

Я надеялся, что всe это ушло вместе с бывшим главным тренером. Но всe это остаeтся и при Деяне Станковиче. Это очень большая проблема, которую нужно решать», – сказал Мор.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
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mutabor0992
1721727491
С какого перепугу!Там пол состава должно уйти вместе с Абаскалем,чтобы что то начало меняться.Там столько игроков присосались как пиявки,хрен оторвешь!
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timon2401
1721732118
что бы все проблемы ушли с Абаскалем, надо чтобы пол команды ушли вместе с ним(( а так толку то, пастуха поменяли а Умяров, Соболев и прочая**** осталась(( не вина Абаскаля что с него требовали результат, а исполнителей подобрали для первой лиги (((
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