Мор: «Надеялся, что все проблемы «Спартака» ушли вместе с Абаскалем»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между москвичами и «Оренбургом» (0:2).

«К сожалению, улучшений нет. Хотя я сильно ждал. В чeм была проблема в прошлом сезоне? Очень плохая игра на выезде. Это была одна сплошная катастрофа. «Спартак» ловили на одном и том же – быстрые атаки.

Я надеялся, что всe это ушло вместе с бывшим главным тренером. Но всe это остаeтся и при Деяне Станковиче. Это очень большая проблема, которую нужно решать», – сказал Мор.