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В «Пари НН» не исключили возвращение Юрана

23 июля 2024, 10:17
1

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов после матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (2:4) допустил возвращение в команду главного тренера Сергея Юрана.

  • В апреле тренера уволили из «Пари НН».
  • Без него нижегородцы спаслись от вылета в стыковых матчах.
  • В начале июня сообщалось об интересе к Юрану со стороны «Балтики», но калининградский клуб выбрал Александра Грищенко.

– Почему Юран оказался в ложе с вами и губернатором?

– Сергей Николаевич приехал проведать и поддержать ребят. Все‑таки он провел в команде больше года. Для него команда – это не пустое слово. Конечно, он не пошел в раздевалку к парням, это не принято и неправильно. Тем не менее он сидел на трибуне, наблюдал за происходящим, комментировал, давал свои оценки. Это очень ценно и полезно. Очень хорошо расставаться друзьями. Вот Сергей Николаевич расстался с клубом другом.

Двери клуба всегда для него открыты в качестве гостя, или, может быть, в качестве сотрудника в будущем. Нельзя хлопать дверьми. Нельзя уходить на эмоциях и все рушить, сжигать мосты. Он нашел в себе силы приехать, поддержать ребят. Думаю, это не последний его визит.

– То есть вы не исключаете, что Юран снова может возглавить команду?

– Пути господни неисповедимы. Всe что угодно может быть. Но надо расставаться друзьями.

– Не считаете, что это небольшой элемент давления на текущий тренерский штаб?

– Сергей Николаевич появился за минуту до стартового свистка. Более того, даже я не знал, что он приедет. И никто не знал. Для всех это стало неожиданностью. Как всегда, Юран преподнес сюрприз для всех. Тренерский штаб даже не знал, что он приехал. И мне кажется, до сих пор еще не знает, что Юран был на игре. Наверное, уже потом увидят, когда будут пересматривать матч. Но это никак не объявлялось заранее.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (1)
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Владимир-Филиппов-vkontak
1721765591
Юрану не надо торопиться. Скоро освободится место главного тренера в наркоманде.
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