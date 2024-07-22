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Генич купил дом за 22 миллиона рублей

22 июля 2024, 19:35
28

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о покупке дома. Его стоимость – 22 миллиона рублей. Он находится рядом с базой «Спартака».

– В какой-то момент я подумал: «Надо подкопить денег». Я пооткапливал и вышел к семье с предложением: «Дети, жена, собака, я предлагаю переехать!» Они говорят: «Нет, мы не хотим». Я говорю: «Но я-то хочу, давайте переедем». И они говорят: «Ну, хочешь – занимайся», – сейчас ходят и благодарят меня. Сумма, которая была подкоплена, – это не на квартиру детям, а на «здесь и сейчас», чтобы жить комфортно. Я всегда хотел хороший большой дом. В итоге все отнеслись со скепсисом, сейчас благодарят. И все равно этих денег не хватило, пришлось брать ссуду и все это компенсировать. Детям я сказал: «У вас есть по комнате, хотите – продавайте и покупайте себе квартиру». На обучение, наверное, надо будет что-то подкопить, но сейчас никаких накоплений нет.

– Сколько стоит дом, который ты купил для семьи? Можешь назвать хотя бы разброс?

– Он стоил 22 миллиона [рублей] – примерно как однокомнатная квартира в центре Москвы. Дом, кстати, недалеко от базы «Спартака». Нам просто повезло: чувак уехал жить в другую страну – есть дом и еще один дом, который не зарегистрирован как жилой. В него пришлось вложиться, многое переделать, но он в нормальном месте, большой, у детей свои комнаты, есть куда припарковать машину – это хорошо.

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Источник: подкаст «За деньги»
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (28)
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партизан84
1721666249
Поздравляю конечно, но какое отношение эта история имеет к футболу?
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БАЗАРА НЕТ
1721666329
Поднакопи теперь на домик в Комо) языком заработал
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АЛЕКС 58
1721666999
Газпром-мечты сбываются!
Ответить
JIEGEHDA
1721668145
Недавно вместо ремонта , решил накопить и купил себе новый стартер. Все благодарили . И машина и друзья и особенно я .
Ответить
evgevg13
1721671704
Кто то насосал, а этот наговорил
Ответить
Fialet
1721675611
Тут стцуко на ржавой машине ездить приходится, если не ремонт, а кто то 22 ляма просто так кидает. Уродский капитализм. Революцию бы, пошёл бы в аналог НКВД, богатеев уничтожать.
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САНЁК17
1721676660
Молодец если о семье думает
Ответить
Гражданин России
1721707916
Как комментатор полное днище. Кто платит этому бездарю большую зарплату?
Ответить
Oldtrafford83
1721712276
Лучшая работа в мире у Кости, нести чушь и получать огромные деньги)
Ответить
Иван Петров 1986
1721713203
В россии бесполезные люди получают огромные деньги. Вот в этом вся беда.
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