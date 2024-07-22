Генич купил дом за 22 миллиона рублей

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о покупке дома. Его стоимость – 22 миллиона рублей. Он находится рядом с базой «Спартака».

– В какой-то момент я подумал: «Надо подкопить денег». Я пооткапливал и вышел к семье с предложением: «Дети, жена, собака, я предлагаю переехать!» Они говорят: «Нет, мы не хотим». Я говорю: «Но я-то хочу, давайте переедем». И они говорят: «Ну, хочешь – занимайся», – сейчас ходят и благодарят меня. Сумма, которая была подкоплена, – это не на квартиру детям, а на «здесь и сейчас», чтобы жить комфортно. Я всегда хотел хороший большой дом. В итоге все отнеслись со скепсисом, сейчас благодарят. И все равно этих денег не хватило, пришлось брать ссуду и все это компенсировать. Детям я сказал: «У вас есть по комнате, хотите – продавайте и покупайте себе квартиру». На обучение, наверное, надо будет что-то подкопить, но сейчас никаких накоплений нет.

– Сколько стоит дом, который ты купил для семьи? Можешь назвать хотя бы разброс?

– Он стоил 22 миллиона [рублей] – примерно как однокомнатная квартира в центре Москвы. Дом, кстати, недалеко от базы «Спартака». Нам просто повезло: чувак уехал жить в другую страну – есть дом и еще один дом, который не зарегистрирован как жилой. В него пришлось вложиться, многое переделать, но он в нормальном месте, большой, у детей свои комнаты, есть куда припарковать машину – это хорошо.