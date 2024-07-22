Мостовой – о Головине: «Все знают, что Царь был только один»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил прогресс Александра Головина во Франции. 28-летний полузащитник ранее стал капитаном «Монако» и сменил игровой номер на 10-й.

«Головин – молодец! Пошел по стопам Александра Мостового, ха-ха. Он заслужено стал капитаном и получил десятый номер. Александр уже дольше всех в составе «Монако» – 6-7 год. Как быстро летит время! Совсем недавно все думали, куда продадут Головина, а он уже больше всех в команде.

Рановато и трудно говорить, что Головин вошел бы в тройку лучших российских легионеров. Все-таки в каждом десятилетии есть лучшие и выдающиеся, а сравнивать всегда тяжело. Но всегда есть статистика, а это вещь упрямая и правдивая. Статистика – прежде всего голы, так что причислять Головина к лучшим надо только после завершения карьеры. У него еще впереди минимум лет 5. Надеюсь, он себя еще покажет.

Не стоит поднимать тему того, что Головина начали называть царем. Это уже до смешного доходит. Кого только ко мне не прилепляли! Пытаются меня как-то осквернить, но все знают, что в Испании был один царь – Мостовой. А так не знаю, что нужно сделать Головину, чтобы стать настоящим царем во Франции. И ему не стоит этим забивать голову.

Считаю его карьеру успешной. Пока все критиковали «Монако» и говорили: «Что там делать?», я первый упоминал, что это сумасшедшая команда. И это еще не говоря о городе и стране. Французы вообще одни из лучших футболистов мира, а он там уже 7 год. Головин – человек-пример.

Будут ли его почитать во Франции после карьеры? Не знаю, тем более в «Монако» было много отличных и сильных футболистов. Есть статистика – забитые голы. И здесь многим нечем похвастаться. Думаю, вряд ли Головин сможет превзойти Мостового при всем уважении. У меня под 180 голов… Это сколько еще Александру надо забить? И это я еще два года потерял из-за «Бенфики», когда сидел без документов и без всего. И даже не сыграл ни одной игры в чемпионате России, а там столько голов могло быть…» – сказал Мостовой.