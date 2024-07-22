Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о Головине: «Все знают, что Царь был только один»

Мостовой – о Головине: «Все знают, что Царь был только один»

22 июля 2024, 17:25
7

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил прогресс Александра Головина во Франции. 28-летний полузащитник ранее стал капитаном «Монако» и сменил игровой номер на 10-й.

«Головин – молодец! Пошел по стопам Александра Мостового, ха-ха. Он заслужено стал капитаном и получил десятый номер. Александр уже дольше всех в составе «Монако» – 6-7 год. Как быстро летит время! Совсем недавно все думали, куда продадут Головина, а он уже больше всех в команде.

Рановато и трудно говорить, что Головин вошел бы в тройку лучших российских легионеров. Все-таки в каждом десятилетии есть лучшие и выдающиеся, а сравнивать всегда тяжело. Но всегда есть статистика, а это вещь упрямая и правдивая. Статистика – прежде всего голы, так что причислять Головина к лучшим надо только после завершения карьеры. У него еще впереди минимум лет 5. Надеюсь, он себя еще покажет.

Не стоит поднимать тему того, что Головина начали называть царем. Это уже до смешного доходит. Кого только ко мне не прилепляли! Пытаются меня как-то осквернить, но все знают, что в Испании был один царь – Мостовой. А так не знаю, что нужно сделать Головину, чтобы стать настоящим царем во Франции. И ему не стоит этим забивать голову.

Считаю его карьеру успешной. Пока все критиковали «Монако» и говорили: «Что там делать?», я первый упоминал, что это сумасшедшая команда. И это еще не говоря о городе и стране. Французы вообще одни из лучших футболистов мира, а он там уже 7 год. Головин – человек-пример.

Будут ли его почитать во Франции после карьеры? Не знаю, тем более в «Монако» было много отличных и сильных футболистов. Есть статистика – забитые голы. И здесь многим нечем похвастаться. Думаю, вряд ли Головин сможет превзойти Мостового при всем уважении. У меня под 180 голов… Это сколько еще Александру надо забить? И это я еще два года потерял из-за «Бенфики», когда сидел без документов и без всего. И даже не сыграл ни одной игры в чемпионате России, а там столько голов могло быть…» – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию 1
Сафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored 3
Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1721659022
А вот тут было бы уместно приложить статистику голов Мостового и Головина. Почему-то вы не забыли упомянуть с кем трахается бывшая жена икарди, выкладывая её сиськи.
Ответить
Цугундeр
1721659392
Все знают , что студенты -пьющий народ..) Но , не до такой же белиберды..Скорей бы уж он курсы "великоцарские " закончил и спился... Патлатый великовозрастный идиот.
Ответить
Mirak92
1721659600
Ибрагимович курит сигару в стороне
Ответить
...короче
1721659676
...клиника!...
Ответить
Plyash
1721659771
От скромности Мостовой не умрёт,конечно,но играл он классно.По мастерству так,в одном ряду с Банишевским,Стрельцовым,Симоняном,Ворониным,Ивановым.Если кто помнит их и видел на поле,спорить,думаю,не станет.Просто у Мостового вся спортивная статистика осталась за"рубежом."
Ответить
subbotaspartak
1721660319
Революция, батенька
Ответить
Cleaner
1721761434
У Мостового КРЫША ТЕЧЕТ неслабо так!...(((
Ответить
Главные новости
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче Лиги чемпионов
09:42
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
2
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
4
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
4
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Все новости
Все новости
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
4
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
Вчера, 19:46
1
Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
Вчера, 16:50
1
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
Вчера, 13:29
6
Спрогнозировано место, которое Сафонов займет в номинации на приз лучшему вратарю года
Вчера, 11:54
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
Вчера, 11:15
3
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
Вчера, 10:52
4
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
Вчера, 09:08
5
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
Вчера, 05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
Вчера, 05:32
4
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
Вчера, 05:05
3
Головину предложили перейти в другой клуб РПЛ вместо «Спартака»
Вчера, 03:26
16
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
Вчера, 00:58
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
Вчера, 00:39
2
ФотоХвича получил приз лучшему игроку ЛЧ-2025/26
Вчера, 00:28
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
9 сентября
3
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
9 сентября
1
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
9 сентября
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
9 сентября
8
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
9 сентября
7
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
9 сентября
3
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
9 сентября
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
9 сентября
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
9 сентября
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
9 сентября
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+