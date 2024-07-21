Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» в дебютном матче Станковича

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении команды от «Оренбурга».

Москвичи проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.

Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Сейчас, конечно, не позавидуешь Станковичу. Начинать сезон с поражения, а еще и в «Спартаке», – это всегда непросто.

Любой тренер хочет начинать с победы, но сегодня не сложилось. «Оренбург» – домашняя команда, с ними любому клубу тяжело играть. Посмотрим, что будет дальше. Пока рано делать какие-то выводы. После 4-5 туров и поговорим», – сказал Мостовой.