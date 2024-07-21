В ЦСКА объяснили, почему не хотели переносить матч с «Ростовом»

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо прояснил, почему клуб не хотел переносить матч 1-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0) из-за жары.

«Мы понимали, что температура во время матча будет ниже 35 градусов по Цельсию. За час до игры было в районе 32 градусов. С учетом тяжелого выезда, а поездка сюда занимает четыре дня, мы были уже исключительно за то, чтобы играть в любом случае.

Обратно мы летим через Ставрополь. И у нас на старте сезона три южных выезда, поэтому мы были за то, чтобы в текущей парадигме утвержденного календаря обязательно играть, потому что уже было потрачено четыре дня на логистику», – сказал Брейдо.