В ЦСКА объяснили, почему не хотели переносить матч с «Ростовом»

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо прояснил, почему клуб не хотел переносить матч 1-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0) из-за жары.
«Мы понимали, что температура во время матча будет ниже 35 градусов по Цельсию. За час до игры было в районе 32 градусов. С учетом тяжелого выезда, а поездка сюда занимает четыре дня, мы были уже исключительно за то, чтобы играть в любом случае.
Обратно мы летим через Ставрополь. И у нас на старте сезона три южных выезда, поэтому мы были за то, чтобы в текущей парадигме утвержденного календаря обязательно играть, потому что уже было потрачено четыре дня на логистику», – сказал Брейдо.
- Матч был дебютным официальным в клубе для главного тренера Марко Николича.
- Ранее он тренировал «Локомотив».
- В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Пари НН».
Источник: «Матч ТВ»