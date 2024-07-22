Голенков: «Обидно, что не победили такой ЦСКА»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился впечатлением от матча 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Игрок вышел на замену во 2-м тайме.

«С ЦСКА играл Николай Комличенко. Объяснил ли это решение Валерий Карпин? А что здесь объяснять? Здоровая конкуренция, тренерский штаб так решил. Что тут расстраиваться? Что от меня зависит, буду выполнять. Не сказал бы, что было тяжело выходить в такой игре.

Обидно, что с таким ЦСКА не забрали три очка. Лично мне было видно, что ребятам тяжелее, чем нам. Но в целом в такую погоду всем тяжело», – сказал Голенков.