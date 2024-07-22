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Голенков: «Обидно, что не победили такой ЦСКА»

22 июля 2024, 11:13
4

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился впечатлением от матча 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

  • Игрок вышел на замену во 2-м тайме.

«С ЦСКА играл Николай Комличенко. Объяснил ли это решение Валерий Карпин? А что здесь объяснять? Здоровая конкуренция, тренерский штаб так решил. Что тут расстраиваться? Что от меня зависит, буду выполнять. Не сказал бы, что было тяжело выходить в такой игре.

Обидно, что с таким ЦСКА не забрали три очка. Лично мне было видно, что ребятам тяжелее, чем нам. Но в целом в такую погоду всем тяжело», – сказал Голенков.

  • Впереди у «Ростова» выездной матч с «Крыльями Советов».
  • ЦСКА во 2-м туре сыграет с «Пари НН».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Голенков Егор
Комментарии (4)
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Cleaner
1721636973
Значит не такой уж "такой" ЦСКА, раз вы не смогли его победить...)))
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evgevg13
1721637762
Да, с завершением атак у Ростова беда...
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АЛЕКС 58
1721666331
Скоро вас все драть будут!
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ALEX ML
1721727185
Если бы это сказал хороший игорк, а то хз
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