Слишкович высказался о конфликте Абаскаля и Джикии

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о ситуации между Гильермо Абаскалем и Георгием Джикией.

Абаскаль отправил защитника в запас московской команды. Слишкович тогда был помощником испанского специалиста.

– Правильно ли я понимаю, что оставить Джикию вне игры было неспортивным решением Абаскаля?

– Я считаю, что спортивное решение. Почему тогда решили купить Бабича? Левая нога. Думаю, что Абаскаль в своeм футболе, в который он в своей голове хотел играть, может быть, не видел Георгия.

– Вы видели?

– Знаете, есть и другие моменты, где Георгий нам может помочь. Это опыт игрока. Это важный момент в игре, потому что Георгия уважает раздевалка «Спартака», он очень важный для раздевалки, его уважают и соперники. Так что я считал, что ещe Георгий может помочь команде.