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Слишкович высказался о конфликте Абаскаля и Джикии

19 июля 2024, 19:17
6

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о ситуации между Гильермо Абаскалем и Георгием Джикией.

Абаскаль отправил защитника в запас московской команды. Слишкович тогда был помощником испанского специалиста.

– Правильно ли я понимаю, что оставить Джикию вне игры было неспортивным решением Абаскаля?

– Я считаю, что спортивное решение. Почему тогда решили купить Бабича? Левая нога. Думаю, что Абаскаль в своeм футболе, в который он в своей голове хотел играть, может быть, не видел Георгия.

– Вы видели?

– Знаете, есть и другие моменты, где Георгий нам может помочь. Это опыт игрока. Это важный момент в игре, потому что Георгия уважает раздевалка «Спартака», он очень важный для раздевалки, его уважают и соперники. Так что я считал, что ещe Георгий может помочь команде.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Абаскаль Гильермо Слишкович Владимир
Комментарии (6)
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Нуф-Нуф
1721407464
"Иных уж нет, а те далече" (С).
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zigbert
1721408709
Дипломатичный ответ, хотя Слишкович знал что происходит внутри команды.
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Spartak_forv@
1721408919
Очень аккуратно говорит,чтобы и Джикию не обидеть, но поскольку был в команде,видел,что Джикия весну 2023 года провел очень слабо и поэтому летом привезли Бабича. Но вместо того,чтобы привести себя в форму и навязать борьбу Бабичу,начал вместе с агентом делать вбросы в прессу. Ну что же,ок.Логичное расставание и посмотрим где будет играть
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k611
1721416098
Тем не менее сам Слишкович Джикию так на скамейке и оставил. Можно за многое ругать Абаскаля, но на лавку защитника он посадил сугубо по спортивному принципу.
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САДЫЧОК
1721419244
Абаскаль крут! Он справился со сливом тренера! Не припомню чтобы кто то из тренеров мог справиться с этим. Джикия и Слишкович, а также Соболев Слишкович, ещенко и еще десяток-это обуза Спартака!
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